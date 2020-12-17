暖冬「海底人蔘」減收三成　大斤兩烏魚子炙手可熱

記者李政遠／雲林報導

目前已進入製作烏魚子的季節，進入雲林縣口湖鄉處處可見，路邊或是空地上黃澄澄烏魚子在架上曝曬，但入冬後氣溫仍偏高，導致今年烏魚結卵不理想，造成較大魚卵過熟情況，無法取卵加工製作烏魚子，烏魚子減產2至3成，價格維持去年行情。

▲目前已進入製作烏魚子的季節，進入雲林縣口湖鄉處處可見，路邊或是空地上黃澄澄烏魚子在架上曝曬。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣烏魚養殖面積約200公頃，佔全國產量3成，烏魚子號稱海底人蔘，深受老饕喜愛，也是年節最有台灣味的高尚伴手禮及年菜佳餚，雖然已經進入12月下旬，但雲林地區入冬後氣溫仍偏高，導致養殖烏魚烏魚結卵有過熟情況；今年每片6兩、7兩重的烏魚子短缺，頂級貨每片9兩以上，消費市場炙手可熱。

口湖台子村烏魚子加工業者林韋程表示，宰殺養殖烏魚取卵初期，價格一度下滑，中期發現養殖烏魚結卵，受到氣候影響，魚卵有過熟情況，無法加工製做烏魚子，每片約4兩重至5兩重的卵成熟度則剛好，初估約減產三成，價格還算穩定。

▲業者林韋程（右）表示，宰殺養殖烏魚取卵初期，價格一度下滑，中期發現養殖烏魚結卵，受到氣候影響，魚卵有過熟情況，無法加工製做烏魚子，初估約減產三成。（圖／記者蔡佩旻攝）

烏魚子受暖冬衝擊，消費者春節送禮最愛的每片7、8兩重的烏魚子，則貨源減少，頂級貨每片9兩以上則更少，每片12、14兩以上的烏魚子，還在加工早就被特殊顧客預約訂走。

烏魚子減產是否會直接反映在價格上？有加工業者表示，魚卵品質及製作過程都會影響價格，坦言「現在談是否漲價還太早。」

▲春節送禮頂級貨每片12、14兩以上的烏魚子，還在加工早就被特殊顧客預約訂走。（圖／記者蔡佩旻攝）





►厚尼龍水餃包、厚尼龍旅行袋





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林斗六火鍋業者備聖誕禮 邀育幼園童提前吃平安夜大餐

►大埤稻草節666坪捲心酥迷宮 打造「稻草王國」...嗨到過年後

►370位幼兒園師生參訪仁武警分局 警扮耶誕老人場面溫馨

►獨／雲林監獄圍牆遭撞裂2米！守衛聽巨響衝出警戒...衝撞原因曝