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腦麻生命小鬥士參與大隊接力　全校喊加油！師生家長動容

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▲五年級的班級大隊接力中，有一個班一為了腦麻肢體殘障的同學，放棄班競名次，只為了幫同學一圓團隊完成的夢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲五年級的班級大隊接力中，有一個班一為了腦麻肢體殘障的同學，放棄班競名次，只為了幫同學一圓「團隊完成」的夢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市鎮南國今（17）日歡慶創校61週年校慶，在下午場的運動會出現一場溫馨感人的競賽，五年級的班級大隊接力中，有一個班一為了腦麻肢體殘障的同學，放棄班競名次，只為了幫同學一圓團隊完成的夢，全校師生用加油聲鼓舞這名林洧聰同學，在他跨越終點線的同時，也跨越了他生命中的一項不可能。

林洧聰今年小學五年級，是名腦麻肢體殘障學生，林媽媽說洧聰非常聰明，因為肢體動作較緩慢，為了來得及跟得上同學們，所以不知不覺中他的觀察力很好，看見同學們好像要移動了，他便會即時挪動身體跟上大家，在家其實很好動，最近喜歡練習籃球的定點運球，只希望他健康、不受傷，對於他喜歡的運東都會全力支持。

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▲五年級的班級大隊接力中，有一個班一為了腦麻肢體殘障的同學，放棄班競名次，只為了幫同學一圓團隊完成的夢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲完成接力競賽的林洧聰在終點處露出滿意的微笑，告訴大家覺得很好玩，希望有機會能再參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

班導師王幸芙表示，3年前洧聰參加了人生的第一場路跑賽，挑戰成功，這次要挑戰班際接力賽，這是全班一致通過，願意不計較班級成績，要與洧聰同學一起來完成接力賽，讓洧聰同學有參與感，不是讓其在場邊當啦啦隊，而是要讓他有親身參與並擔任最後一棒，班級同學一起陪洧聰並幫他加油，讓他有另外一次的學校運動會的感動經驗。

學務處丁忠献主任表示，雖然五年一班得到大隊接力賽最後一名，卻也得到了團隊合作的第一名，因為洧聰同學的參與，全校師生整場幫他加油的歡呼聲，圍繞在鎮南運動場，溫馨了整個校園與全校師生的心靈，讓所有同學能夠親身體驗與學習到互助、體諒、關愛，都是一場難得的課程，讓不少師生、家長不禁感動泛淚。

▲五年級的班級大隊接力中，有一個班一為了腦麻肢體殘障的同學，放棄班競名次，只為了幫同學一圓團隊完成的夢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林洧聰完成競賽後班導師王幸芙與同學們給予掌聲及肯定。（圖／記者蔡佩旻攝）

洧聰的媽媽表示，非常的高興班級同學有這一份心，被老師通知洧聰要參與競賽著實嚇了一跳，非常感動同學們用心陪伴成長的心意，洧聰為了這次比賽也非常努力，放學後時而留在校園操場練習或是晚上到公園去練習。

洧聰的媽媽說，三年前參加路跑賽前練習了3個月，挑戰成功3公里的距離，這次雖然只有一百公尺，但是是與同學一起完成大隊接力賽，意義不同，特別感謝老師與同學對洧聰的愛。

▲五年級的班級大隊接力中，有一個班一為了腦麻肢體殘障的同學，放棄班競名次，只為了幫同學一圓團隊完成的夢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林洧聰今年小學五年級，個性開朗，是名腦麻肢體殘障學生，林媽媽說洧聰非常聰明，最近喜歡練習籃球的定點運球，只希望他健康、不受傷，對於他喜歡的運動都會全力支持。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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