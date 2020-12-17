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370位幼兒園師生參訪仁武警分局　警扮耶誕老人場面溫馨

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▲▼ 聖誕節前夕，仁武國小附設幼稚園全體師生前往分局參訪 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲仁武國小附設幼兒園全體師生聖誕節前夕前往分局參訪。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

下週五就是聖誕節，高雄仁武區的仁武國小附設幼稚園全體師生和家長一共370人，17日上午集體到仁武分局參觀，分局長蔡文峰特別扮成聖誕老公公，準備糖果和小點心發放給小朋友，並在活動中加入犯罪預防宣導、反毒品、交通安全宣導，讓小朋友度過了愉快的時光。

警方表示，到仁武分局內參訪的小朋友對於警察服勤裝備感到相當好奇，不斷提出問題，員警也一一回答小朋友的提問，並和小朋友拍照，場面十分熱鬧，另外警方也安排了有獎徵答活動，透過激烈的搶答，最後幾乎所有小朋友都有拿到禮物，和分局內的員警們開心合影。

▲▼ 聖誕節前夕，仁武國小附設幼稚園全體師生前往分局參訪 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲仁武國小附設幼兒園全體師生聖誕節前夕前往分局參訪，分局長扮成聖誕老公公發放糖果。（圖／記者黃子倩翻攝）

幼兒園主任指出，希望藉由帶小朋友到分局參觀，讓兒童更了解警察工作辛勞，並教導小朋友正正當當做人，不可從事違法的事，另於上、下課要注意交通安全及遵守交通規則，使參訪活動「寓教於樂」，達到犯罪預防宣導的目的。

仁武分局分局長蔡文峰則表示， 學童參訪仁武分局，能在輕鬆心情下吸收犯罪預防、自我保護等常識，有法紀教育向下紮根的效果；而警方在接待過程中加強宣導，也能讓國家未來的主人翁及早建立法治觀念，在安全健康的環境中成長，也期望小朋友回去能告訴家長配合警察，發現任何的可疑人、事、物，立即撥打110反映，讓共同維護治安的工作從小做起，養成守法習慣。

▲▼ 聖誕節前夕，仁武國小附設幼稚園全體師生前往分局參訪 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲仁武國小附設幼兒園全體師生聖誕節前夕前往分局參訪，員警戴上聖誕帽展現濃濃過節氣氛。（圖／記者黃子倩翻攝）

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高雄仁武分局聖誕節參訪幼兒園有獎徵答

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