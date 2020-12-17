雲林斗六火鍋業者備聖誕禮　邀育幼園童提前吃平安夜大餐

▲信義育幼院師生16日晚上前往斗六市七品鍋物享用大餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一家火鍋店業者，五年來在聖誕節前夕，邀請育幼院童品嚐平安夜火鍋大餐，同時店內10多名員工也共襄盛舉響應活動，自掏腰包準備聖誕禮物給孩子們，店長蕭世杰表示，老闆楊先生家中兄弟多，小時後環境亦不優渥，再感同身受物資不足的童年下，有能力之此時嚷孩子感受更多愛。

七品鍋物位於斗六市鎮北路，開業邁入第五年，自開業來老闆楊繁榮與其妻許慧怡，每年在12月聖誕節前邀請雲林一心育幼院與信義育幼院院童師生，前往享用平安夜火鍋大餐，店內員工10名員工除了支持老闆的愛心外，也都自掏腰包為這數十名院童準備近80份豐富的聖誕節禮物，期間很樂意來服務及籌備活動。

▲孩子們不時靠近副縣長謝淑亞及斗六市長林聖爵身邊，有的舉杯感謝有的閒話家常，場面非常溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

信義育幼院師生昨（16）日晚上前往用餐，楊老闆低調未現身，店長蕭世杰說，老闆夫妻約40多歲，愛心火鍋餐今年舉辦邁入第5年，對老闆的善舉，員工都認同且支持。「我們能做的並不多，就希望看到孩子們來這邊用餐很開心，可以幫助他們留下一個美好的回憶，看見他們滿足的笑容就是給員工們最好的回報。」

雲林縣副縣長謝淑亞指出，育幼院的孩童都相當早熟，在很小的年紀就學會將自己的服裝儀容打理得整整齊齊，吃飯也都能保持得乾乾淨淨，讓人看了很欣慰也令人心疼，每年這時間都盡量撥空來陪他們吃聖誕大餐，聊聊天、關心學習、生活狀況等，看著他們年年成長、懂事，心裡著實為他們開心。

斗六市長林聖爵表示，聖誕節的前夕很開心受邀來與育幼園孩童歡慶聖誕節，與孩子們共進溫馨晚餐是一件很幸福的事，也藉此機會拋磚引玉，在聖誕佳節前夕大家都可以多關心社會上需要關心的每一位兒童，讓斗六市可以更溫馨，也祝福孩子們聖誕節快樂。

信義育幼院社工組長表示，楊老闆夫婦都非常有愛心，連續多年年終都邀請育幼院孩子來吃聖誕大餐，每一次來吃火鍋都楊老闆也會幫忙找善心人士捐款與準備聖誕禮物送給院童，孩子們一聽到要來吃或鍋都非常開心，真的很感謝楊老闆夫婦的愛心。

▲七品鍋物店內員工10名員工除了支持老闆的愛心外，也都自掏腰包為這數10名院童準備近80份豐富的聖誕節禮物，邀請雲林縣副縣長及斗六市長陪孩子用餐及發放禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）





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