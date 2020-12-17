經紀人質疑台灣採檢結果！俄舞團全員隔離低潮「想趕快離開台北」

記者林育綾／台北報導

俄羅斯舞團（莫斯科古典芭蕾舞團）昨16日進行採檢又驗出4名確診，至今共累積8名，其餘44名團員也被列為隔離對象，後續演出「全部取消」。主辦單位聯合數位文創董事李彥甫今（17）日下午出面受訪表示，目前團員情緒受到不小的影響，尤其經紀人也對採檢結果提出質疑，而所有團員都希望趕快離開台北，但作為主辦單位，對於日前的自費採檢「並不後悔」，強調是對民眾及演出者的責任。

▲莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創提供）

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莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，不料在完成檢疫隔離14天後，15日自費採檢時發現4名陽性確診者，中央流行疫情指揮昨（16）日宣布要求該團其餘成員再次採檢，確認陰性才可繼續演出。陳時中今（17）日表示，由於新增確診，其餘團員也必須匡列為隔離對象，後續演出全部取消。主辦單位聯合數位文創也宣布12場約1萬5千多名觀眾「可全額退票」，「但目前客服進線量龐大，還請各位安心等待，退票退款沒有截止期限」。

▲聯合數位文創董事李彥甫。（圖／記者黃國霖攝）

而目前44位團員隔離後，心情也受到影響，李彥甫坦言，尤其經紀人的情緒反彈不小，因為日前自費採檢時48人為陰性，才隔2天卻又新增4人陽性，因此經紀人質疑台灣採檢的可信度。其他團員也全部「很想趕快離開台北」，認為自己被設定在「特殊的防疫規格」而無法演出；不過作為主辦單位，對於日前的自費採檢舉動「並不後悔」，強調是對民眾及演出者的責任。

李彥甫說，這次邀請該團來台「真的邀請非常久」，且1.5萬張票全數銷售完，昨日停演的台北場1500席，也只有150人退票，顯見非常受到台灣觀眾期待，但這一次事件後，未來邀請難度恐怕會更高，但會持續邀請其他國際知名舞團，讓國人欣賞。

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