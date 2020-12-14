　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／雲林監獄圍牆遭撞裂2米！守衛聽巨響衝出警戒...衝撞原因曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾雲林監獄外十字路口今（14）日上午約9點一輛中型貨車與自小客貨發生碰撞，強烈撞擊波及雲林監獄圍牆造成一條大裂縫，所幸車禍未造成人員受傷，車上兩名駕駛僅受些微驚嚇，因該路口兩方道路均為產業道路，針對雙方駕駛之肇責，警方還在釐清中。

▲雲林監獄圍牆遭車禍波及，重力撞擊後造成近2米龜裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午8點54分一輛中型貨車與一輛自小客貨行經雲林監獄旁產業道路路口疑似雙方都未減速，造成碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

位雲林縣虎尾鎮的雲林監獄旁路口為產業道路，平時行經汽車較少而腳踏車與行人常見，許多車輛行經該處車速頗快，今日上午8點54分一輛中型貨車與自小客貨行經路口疑似雙方都未減速，造成碰撞，據了解，由李男駕駛的中型貨車車頭撞擊梁姓男子駕駛的自小客貨右側車尾，造成自小客貨轉向後車頭正面重擊雲林監獄圍牆。

▲雲林監獄圍牆遭車禍波及，重力撞擊後造成近2米龜裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自小客貨轉向後車頭正面重擊雲林監獄圍牆。（圖／民眾提供）

雲林監獄圍牆遭車禍波及，轟然巨響驚動附近住戶及監獄守衛，撞擊造成圍牆近2米龜裂，雲林監獄表示已派員代表前往虎尾分局製作筆錄，該圍牆目前無安全疑慮，待肇事釐清後再行求償。警方表示，該起車禍無人受傷，雙方酒測值均為0。

▲雲林監獄圍牆遭車禍波及，重力撞擊後造成近2米龜裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中型貨車與自小客貨發生碰撞，強烈撞擊波及雲林監獄圍牆造成一道大裂縫，所幸車禍未造成人員受傷。（圖／民眾提供）

虎尾警方指出，針對此件車禍雙方駕駛肇責都還在釐清中，警方表示，基本上，車輛行無號誌之交岔路口時，應做好速度管理，「轉彎車應讓直行車先行」、「左方應讓右方車先行」。在此呼籲駕駛人，無論是否有優先行駛權，均應做好速度管理，並隨時做好讓車、減速之準備，以確保他人及本身之安全。

▲雲林監獄圍牆遭車禍波及，重力撞擊後造成近2米龜裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大貨車車頭撞擊由梁姓男子駕駛的自小客或右側車尾，造成自小客貨轉向後車頭正面重擊雲林監獄圍牆。（圖／民眾提供）

▲雲林監獄圍牆遭車禍波及，重力撞擊後造成近2米龜裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監獄圍牆遭車禍波及，重力撞擊後造成近2米龜裂。（圖／民眾提供） 

►不到萬元買旗艦機

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

R22直升機亂飛被扣押！17日運抵虎尾科大　飛機系多了千萬級教材

►雲林監獄交叉路口二車碰撞「揮不清」　警察：左方車應讓右方車

►高職生吵架！老爸撂8親友闖學校　把同學「打到滿臉血」

►毒品犯出獄銜接再精進　法務部長蔡清祥：反毒是政府第一要務

ET快訊
19歲台中妹北上工作遭軟禁半個月　3人被逮
田徑狼師抓多名女高中生喊：叫爸爸　私藏多部「服侍片」學生崩潰
4件嬰幼兒副食品重金屬鎘超標　最高罰300萬
快訊／恐怖黑衣男抓到了！「想認識」狠拉女大生下車
史上第一次人加錢　富邦悍將選擇隊員出爐
女大生停紅燈被陌生男狠拉下車　追車恐怖影片曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北比較好賺！19歲台中妹遭軟禁半月　警靠街景照抓3酒店經紀

田徑狼師硬來...抓多名女高中生喊：叫爸爸！　私藏多部「服侍片」

快訊／恐怖黑衣男抓到了！「停紅燈想認識」竟狠拉女大生下車

「大哥」歡慶假釋想請「同學」抽菸　監所管理員當外送員跑腿遭訴

男客突問：要打X？超商女店員遭「伸爪強來」　吐一句話驚險逃脫

飯店大亨欠稅305萬限制出境　為探大陸病母「無奈」繳清又遇疫情

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底「左進右出車體炸碎」慘死

結婚6年只恩愛2次！老公「軟趴趴起不來」…人妻求看醫生他秒惱羞

小姨子幫顧小孩　色姊夫用「手機遠端APP」看洗澡...代價50萬

高雄男「偷眼鏡自慰」...機車前脫褲子直接來！她見一片白濁崩潰

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

台北比較好賺！19歲台中妹遭軟禁半月　警靠街景照抓3酒店經紀

田徑狼師硬來...抓多名女高中生喊：叫爸爸！　私藏多部「服侍片」

快訊／恐怖黑衣男抓到了！「停紅燈想認識」竟狠拉女大生下車

「大哥」歡慶假釋想請「同學」抽菸　監所管理員當外送員跑腿遭訴

男客突問：要打X？超商女店員遭「伸爪強來」　吐一句話驚險逃脫

飯店大亨欠稅305萬限制出境　為探大陸病母「無奈」繳清又遇疫情

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底「左進右出車體炸碎」慘死

結婚6年只恩愛2次！老公「軟趴趴起不來」…人妻求看醫生他秒惱羞

小姨子幫顧小孩　色姊夫用「手機遠端APP」看洗澡...代價50萬

高雄男「偷眼鏡自慰」...機車前脫褲子直接來！她見一片白濁崩潰

SBL／布蘭登成歸化人選？　沈會承：打出成績願意歸化

桃園賣場旁轎車逆向衝撞2車　網回：這是賣場「白藍白廣告行銷」

實況界聖誕破壞友情第一彈！去年尿壺今年收馬桶蓋　小熊傻豹眼

跑出向前突破的決心！跑步4建議帶你迎向自我新境界

新娘婚禮當天突然「失蹤」　新郎氣到跑去娶她12歲妹妹為妻！

毛手緊抱吸塵器！　萌貓肚肚塞洞口…左右翻滾＋小腳狂踹

實測／王阿達爆臉書文字獄！打426「被禁24hrs」 實測這關鍵字更禁

iPhone 12搶翻！日本3C行員工卻列「2大缺點」提醒：不要馬上買

失智翁凌晨溜出門　騎車繞大半個桃園迷途...體力不支被警尋獲

花東縱谷彩稻藝術季1/9登場！走進2公頃彩稻田　騎自行車看縱谷風光

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

社會熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

他晚上10點後洗衣服 　房東：斷電到明天　

求歡遭拒「人妻崩潰大哭」！老公冷嗆：妳是妓女喔

科大女生被問：可認識妳嗎　她喊不要慘被拉下車

15歲少年帶5碗泡麵　獨攀北三段失聯

家人反對！苗栗少年帶5碗泡麵獨登百岳　搭車路線曝

「屏東黑美人」勒斃男友橡皮筋綁下體　專家說話了

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底慘死

醫師揪人妻「超市停車場激戰」！

即／科大女被「狠拉下車」！黑衣男瘋狂追車畫面曝

更多熱門

相關新聞

R22直升機17日運抵　虎尾科大飛機系多了千萬級教材

R22直升機17日運抵　虎尾科大飛機系多了千萬級教材

今年9月於淡水市區違規飛行羅賓遜Robinson-R22直升機，所有人為陳耀庭，其曾表達願意捐出直升機作為教學用途，士林地檢署獲得陳耀庭同意後，直升機將捐贈給虎尾科技大學，並於12月21辦理捐贈儀式，虎科大飛機系主任吳文忠今天表示，這架直升機將做為教學用，對學生是好事。

天外巨輪交流道爆衝！「毀容」福斯逆向狠砸

天外巨輪交流道爆衝！「毀容」福斯逆向狠砸

亂飛「R22」變犯罪工具　駕駛選擇捐贈原因曝

亂飛「R22」變犯罪工具　駕駛選擇捐贈原因曝

BMW凌晨闖紅燈遭機車側撞2人噴飛

BMW凌晨闖紅燈遭機車側撞2人噴飛

女子騎電動車遭撞！起身一半又被撞飛

女子騎電動車遭撞！起身一半又被撞飛

關鍵字：

車禍雲林監獄路口減速雲林虎尾鎮

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面