獨／雲林監獄圍牆遭撞裂2米！守衛聽巨響衝出警戒...衝撞原因曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾雲林監獄外十字路口今（14）日上午約9點一輛中型貨車與自小客貨發生碰撞，強烈撞擊波及雲林監獄圍牆造成一條大裂縫，所幸車禍未造成人員受傷，車上兩名駕駛僅受些微驚嚇，因該路口兩方道路均為產業道路，針對雙方駕駛之肇責，警方還在釐清中。

▲今日上午8點54分一輛中型貨車與一輛自小客貨行經雲林監獄旁產業道路路口疑似雙方都未減速，造成碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

位雲林縣虎尾鎮的雲林監獄旁路口為產業道路，平時行經汽車較少而腳踏車與行人常見，許多車輛行經該處車速頗快，今日上午8點54分一輛中型貨車與自小客貨行經路口疑似雙方都未減速，造成碰撞，據了解，由李男駕駛的中型貨車車頭撞擊梁姓男子駕駛的自小客貨右側車尾，造成自小客貨轉向後車頭正面重擊雲林監獄圍牆。

▲自小客貨轉向後車頭正面重擊雲林監獄圍牆。（圖／民眾提供）

雲林監獄圍牆遭車禍波及，轟然巨響驚動附近住戶及監獄守衛，撞擊造成圍牆近2米龜裂，雲林監獄表示已派員代表前往虎尾分局製作筆錄，該圍牆目前無安全疑慮，待肇事釐清後再行求償。警方表示，該起車禍無人受傷，雙方酒測值均為0。

▲中型貨車與自小客貨發生碰撞，強烈撞擊波及雲林監獄圍牆造成一道大裂縫，所幸車禍未造成人員受傷。（圖／民眾提供）

虎尾警方指出，針對此件車禍雙方駕駛肇責都還在釐清中，警方表示，基本上，車輛行無號誌之交岔路口時，應做好速度管理，「轉彎車應讓直行車先行」、「左方應讓右方車先行」。在此呼籲駕駛人，無論是否有優先行駛權，均應做好速度管理，並隨時做好讓車、減速之準備，以確保他人及本身之安全。

▲大貨車車頭撞擊由梁姓男子駕駛的自小客或右側車尾，造成自小客貨轉向後車頭正面重擊雲林監獄圍牆。（圖／民眾提供）

▲雲林監獄圍牆遭車禍波及，重力撞擊後造成近2米龜裂。（圖／民眾提供）

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