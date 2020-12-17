蘇偉碩反萊豬遭提告「恐判3年」　陳時中：見解不同法院見

▲蘇偉碩醫師出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄榮民總醫院台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高，遭衛福部函文警政署告發違反食安法，遭外界質疑「被查水表」。衛福部長陳時中表示，台灣是一個法治社會，法條就寫在這個地方，每一個人有不同見解，如果見解相同，就達成共識，如果見解不同，有違法疑慮，就由法院做裁判。

指揮中心今（17）日召開臨時記者會，公佈8名確診病例，由陳時中親上火線主持。有媒體提問，台中市長盧秀燕16日與AIT官員見面，對方批評政府官員不應該散佈不實資訊，衛福部是否會以同要標準提告？陳時中回應，「大家都可以表達反對想法」，像是反對一個東西，跟直接說「吃了就會死」，是層級不同的兩回事。

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至於如何看待前衛生署長楊志良上午在廣播節目時哽咽表示，「我也說萊豬有毒，快來告我啊。」陳時中回應，情節重大與否還要再判斷。

該項告發案是由食藥署依據《食安法》第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」提告，而根據法令規定，違者依法可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

陳時中上午出席2020台北音響藝術大展，針對蘇偉碩事件受訪表示，該案已經進入司法相關調查，就靜待調查結果。但遭質疑發表意見就被告發，是否查水表，過於威權。陳時中說，只要他發表意見正確就沒有問題，而正確與否現在見解各有不同，就讓法院來審理該案。

▲衛福部長陳時中出席指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）