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影／侯友宜聲援蘇偉碩：萊豬健康風險疑慮沒解除就別進口！

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記者羅婉庭／新北報導

高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提出科學證據指出萊劑毒性比搖頭丸高出250倍，卻遭衛福部函文警政署告發。對此，新北市長侯友宜17日表示，萊豬影響健康風險的疑慮沒有解除，就不該讓萊豬進口。

▲新北市長侯友宜回應蘇偉碩遭警方約談。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜回應蘇偉碩醫師遭警方約談事件。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜說，萊克多巴胺影響健康的風險疑慮可以公開討論，每個人都有不同想法、意見以及表達方式，這些都可受公評。最重要的是，既然健康風險疑慮還沒有解除，政府就不該讓萊豬進口。

侯友宜重申，「萊豬不進來」就是最重要的源頭管理，若明年非得要進口，就要標示清楚，讓民眾可以明確選擇吃或不吃，顯然政府至今仍做不到，否則正式開放後民眾該如何選擇？

至於萊豬以形狀區分標示，有攤商反映難分辨，侯友宜回應，光是衛福部跟農委會的標示就不統一，「政府不是說要統一標示嗎？」更何況，倒底是不是萊豬也該統一標章，在所有包裝、營運場所、源頭食品商都做到這點，才是真正能讓民眾分辨的做法，距離開放倒數12天，應盡快做出萊豬標章。

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