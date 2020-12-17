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他力挺盧秀燕向AIT拒絕萊豬　黃暐瀚：難道台灣人沒資格說不？

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▲▼市長盧秀燕表示，2周內成立中捷故障審查委員會 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市長盧秀燕表示 。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台中市長盧秀燕16日向美國在台協會處長酈英傑表達市民反對放寬含萊克多巴胺豬肉進口，傳出事後引發AIT不滿，指稱「政治人物散播不實資訊」，還引來外界批評不懂國際禮儀。對此，資媒體人黃暐瀚不懂為何不能說不，更力挺盧秀燕勇敢表達民意。

黃暐瀚透過臉書表示，難道台灣人是不能「說不」嗎？還是沒資格，對美國「說不」？他舉例副總統賴清德赴上海訪問時，當著陸幹面前看侃而談「台獨」的狀況。

當時賴清德說，「這個東西（台獨）是經過社會極大共識，因為陳水扁用這個去選總統，他也當選了，社會到底是先有民進黨才有台灣獨立的主張，還是因為社會先有台灣獨立的主張才有民進黨，解決民進黨的台獨黨綱，沒有辦法解決台灣主張獨立的主張」。

黃暐瀚表示，賴清德沒有說錯，在場官員也很尷尬，演講也確實脫稿，但確實真實反映了台灣的部分民意，甚至是主流民意，難道賴清德說「民意」，好棒棒；盧秀燕說「民意」，就好丟臉嗎？

黃暐瀚認為，除非盧秀燕講的不是事實，台灣民意現在其實「想吃萊豬的比例，高過不吃的」，那盧秀燕就算「亂講」。但是，沒有一份民調，民眾歡迎萊豬，所以盧秀燕就是轉述了民意，給美國官員聽，何錯之有？還是說，台灣人現在已經沒有資格「說不」？

美國在台協會處長酈英傑一行人日前拜會台中市長盧秀燕，盧當面向酈表示，台中市早在3年前就訂定明確法律，禁止含有萊克多巴胺或瘦肉精豬肉進口，這不是針對性，而且高達7成多的民意都反對萊豬進口。

未料，盧秀燕此舉卻引來議論，事後遭AIT指控散播不實資訊，行政院也表示，兩國交流應遵守平等互惠、互信等原則，不該用突襲方式，造成國際對台灣的不信任。

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