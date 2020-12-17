「蘇偉碩被移送一點都不冤枉」　王定宇批：江啟臣帶頭相挺造謠者

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

醫師蘇偉碩頻頻發表萊劑恐危害健康言論，衛福部認定為不實謠言向警方告發，國民黨主席江啟臣17日在臉書搬出民進黨綱，質疑總統蔡英文「還敢大言不慚地高喊聲援香港」。對此，民進黨立委王定宇晚間表示，蘇偉碩根本不是因為對萊豬意見不同而被約談，而是因為持續地散播謠言而被移送檢調，江啟臣卻帶頭全黨挺這個「造謠者蘇某」。

美國豬肉將於明年元旦開放進口，高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提出科學證據指出萊劑毒性比搖頭丸高出250倍，卻遭衛福部函文警政署告發而被約談。

江啟臣17日在臉書批評，「一個不許人民質疑的政府，還敢大言不慚地高喊聲援香港。」江啟臣說，蔡英文可以聲援香港壹傳媒集團創辦人黎智英，卻無視蘇偉碩被法辦，「我必須說，今天被羞辱的不是蘇偉碩醫師，而是台灣的民主和言論自由！」

▲醫師蘇偉碩。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，王定宇17日晚間表示，大開眼界，江啟臣真的帶頭全黨挺這個「造謠者蘇某」，蘇偉碩根本不是因為對萊豬意見不同而被約談，而是因為持續地散播謠言而被移送檢調。

王定宇指出，蘇偉碩的造謠內容包括「進口萊豬，空氣都會有，呼吸就中毒」，又如「萊劑是搖頭丸250倍毒性」，這種當然是明顯造謠，否則前總統馬英九早已經開放「萊牛」八年，台灣早就呼吸中毒，「然後你有看見滿街搖頭跳舞的人嗎」，這種造謠者會被移送司法機關，一點都不冤枉。

王定宇說，蘇偉碩本身不是食安或防疫專家，卻持續不斷地散播這類聳動謠言；半年前不斷要求台灣防疫要跟中國大陸合作，物資要跟輸出中國大陸。

王定宇質疑，「國民黨全體要聲援支持這種人嗎」，他認同「不贊成萊豬是言論自由」，大家可以辯論，但是散播這些低級謠言是言論自由嗎？國民黨繼瞎挺「黑心口罩商加利林明進」後，難道要再次演出力挺造謠者。

▲民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟17日上午於立法院召開記者會，蘇偉碩在會中表示，自己只是個小醫生，提出科學證據卻被衛福部次長薛瑞元警告最重可判3年徒刑，醫界將引起寒蟬效應。

國民黨立法院黨團總召林為洲、國民黨團書記長林奕華、國民黨團首席副書記長鄭麗文、國民黨立委蔣萬安、台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶等人都現身為蘇偉碩加油打氣，林為洲受訪時表示，引述學術報告竟然可以被函送、被查水表，國民黨團會做蘇偉碩的後盾。

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