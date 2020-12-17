莫斯科芭蕾舞團增至8人確診！　有戴口罩到便利商店買東西

▲莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創）



記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增8例境外移入，其中有4名是莫斯科古典芭蕾舞團團員，全團累積8人染疫。指揮官陳時中表示，後續4名確診者，因為是在自主健康管理期間才確診，期間已進行團體排練，需列居家隔離。詳細疫調還在確認中，僅知自主管理期間有到便利商店購買日用品，也有到公園走一下，但全程都有戴口罩。

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指揮中心昨日公布4名俄羅斯籍藝文表演團體成員（莫斯科古典芭蕾舞團）確診，指揮官陳時中宣布要求該團其餘48名成員再次採檢，確認陰性才可繼續演出，結果原定昨日6時許公布，指揮中心考量首演已經取消，已無緊急檢驗急迫性，改於今日下午2時記者會再行公布。

今（17）日上午陳時中出席活動時，卻以「有人確診」為由，取消全部演出。陳時中表示，昨天請榮總緊急採檢48位，又有4人確診，CT值介於31~35之間，因是在自主健康管理期間才確診，於下44檢驗陰性團員也需列為居家隔離對象。

指揮中心統計，國內目前累積757例確診，分別為665例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、616人解除隔離、其餘住院隔離中。

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