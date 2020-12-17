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俄芭蕾舞團染疫擴大「取消所有演出」！主辦：全額退款無限期

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記者林育綾／台北報導

莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，不料在完成檢疫隔離14天後，自費採檢時發現4名陽性確診者，中央流行疫情指揮昨（16）日宣布要求該團其餘成員再次採檢，確認陰性才可繼續演出。陳時中今（17）日表示，由於再有人確診，後續演出全部取消。而主辦單位聯合數位文創也宣布「取消所有演出」，12場約1萬5千多名觀眾可全額退票，「但目前客服進線量龐大，還請各位安心等待，退票退款沒有截止期限」。

聯合數位文創聲明：

《莫斯科古典芭蕾舞團》演出取消公告

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聯合數位文創原訂2020年12月16日至12月27日於台北國家戲劇院及高雄衛武營國家戲劇院演出的《莫斯科古典芭蕾舞團》因第三次採檢仍有陽性反應個案，故取消所有演出，感謝各位觀眾朋友們的支持與鼓勵，造成不便敬請見諒。

已經購票的觀眾朋友，聯合數位文創將負責處理退票及全額退款。各售票通路退票辦法會盡快公布於瘋活動官網、瘋表演粉絲團及udn售票網粉絲團。也會增援客服人力處理後續事宜，但目前客服進線量龐大，還請各位安心等待，退票退款沒有截止期限。台北場現場退票服務於原訂表演時間，在台北國家戲劇院一號門進行，凡現場退票的觀眾皆會贈送節目冊乙本，送完為止。高雄場現場退票另行公佈。

聯合數位文創秉持高規格防疫標準，亦將全力配合政府單位後續疫調及相關作業程序，並遵照中央疫情指揮中心裁示流程辦理。消費者若有退票外的其他問題，請洽客服諮詢（02-7721-6958#2），如有未盡之處，尚祈見諒。

聯合數位文創 2020/12/17

▲▼莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創提供）

▲莫斯科古典芭蕾舞團遭驗有陽姓確診者，取消所有在台演出。（圖／聯合數位文創）

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