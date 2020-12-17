俄舞團超過半年沒演出「很珍惜來台機會」　現全團低潮：想快離開

▲莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，不料至今累計8名團員確診，所有演出取消。（圖／聯合數位文創）

記者林育綾／台北報導

俄羅斯舞團（莫斯科古典芭蕾舞團）3次採檢共累積8名確診者，其餘44名團員也被列為隔離對象，後續在台演出「全部取消」。據悉該舞團自疫情爆發至今，已經超過半年沒有任何演出，因此當初知道「即使隔離14天也願意來台」而且「很珍惜這次機會」，不料此次一場都沒辦法演，還要繼續隔離後才能返國，讓全團情緒受到很大影響，主辦也表示正盡力安撫，後續將配合政府規定，再協助訂機票事宜。

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▲莫斯科古典芭蕾舞團可能已經長達半年時間「沒有任何演出」。（圖／聯合數位文創）



莫斯科古典芭蕾舞團原預計12月在台北、高雄巡迴演出，而該節目在開演前即好評加場，共計12場約1萬5千張票全數售完，舞團為此特地提前來台配合隔離檢疫，是走一般防疫規格流程，而非「藝文泡泡」；不料在團員完成14天檢疫後，主辦於15日安排自費採檢時，發現4名陽性確診者，也導致16日首演場緊急宣布停演。

中央流行疫情指揮昨（16）日要求該團其餘成員再次採檢，確認全員陰性才可繼續演出，而陳時中今（17）日表示，由於該團再新增4名確診者，其餘團員也必須匡列為隔離對象，後續演出只能全部取消，主辦單位聯合數位文創也宣布將「全額退票」。

▲「莫斯科古典芭蕾舞團」是俄羅斯的三大芭蕾舞團之一。（圖／聯合數位文創）

聯合數位文創董事李彥甫今日接受媒體聯訪表示，目前44位團員（包含1名經紀人）被告知必須隔離，演出也全面取消後，心情受到不小的影響，他坦言，尤其經紀人的情緒反彈不小，因為15日的自費採檢48人為陰性，沒想到同樣的團隊（榮總）再次採檢，才隔2天，卻新增4人陽性，因此經紀人質疑台灣採檢的可信度。

而其他團員也情緒也受到影響，認為自己被設定在「特殊的防疫規格」而無法演出，現在全都「很想趕快離開台北」，目前主辦也盡全力安撫，團員雖然心情未平復，還是會配合防疫。

李彥甫透露，自從疫情爆發以來，據了解舞團可能已經長達半年時間「沒有任何演出」，因此當時即使知道要隔離14天，也很願意來台，他們原本也很期待並珍惜此次演出機會，沒想到一場都無法表演，難掩失望。

目前雙方政府單位也出面協調後續事宜，關於舞團在隔離後何時離開、如何返國，李彥甫表示，這部分會全面配合政府的決策和規定，主辦再安排訂機票等事宜。

▲聯合數位文創董事李彥甫針對演出取消對外說明。（圖／記者黃國霖攝）

他也透露此次演出取消的損失「非常巨大」，估計超過千萬，由於事先與舞團有簽訂合約，所有損失會由主辦這邊「全額負擔」。不過他表示，作為主辦單位，對於日前自費採檢的決定「並不會後悔」，強調這是對民眾及演出者的責任，即使後來產生很大的虧損，也認為這是「應該做的事情」。

「莫斯科古典芭蕾舞團」是俄羅斯的三大芭蕾舞團之一，李彥甫表示，此次也邀請非常久才促成，而且1萬5千張票全數銷售完，昨日停演的台北場1500席，也只有150人退票，顯見非常受到台灣觀眾期待；但經過這次事件後，未來邀請難度恐怕會更高。

不過他說，不會放棄未來持續邀請其他國際團隊來台，讓國人有機會欣賞；同時也希望政府能給藝文業者一個更完善的防疫SOP，不至於讓國外團體來台後，一場都無法演出又回國。目前聯合數位文創目前也公布退票相關辦法，可至網站查詢。