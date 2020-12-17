俄舞團演出取消無保險「慘賠千萬」！主辦單位：不後悔自費採檢

▲莫斯科古典芭蕾舞團演出取消，主辦慘賠千萬。（圖／聯合數位文創）

記者林育綾／台北報導

俄羅斯舞團（莫斯科古典芭蕾舞團）3次採檢共累積8名確診者，其餘44名團員也被列為隔離對象，後續演出「全部取消」，主辦單位聯合數位文創董事李彥甫今（17）日透露，由於台灣沒有演出相關的商業保險，因此損失都是主辦自行吸收，此次12場演出共1.5萬張票全數售完，全額退票估計將賠超過千萬，但是對於日前自費採檢的決定「並不後悔」，強調是對觀眾和表演者的責任。

莫斯科古典芭蕾舞團來台，原預計在台北、高雄演出，不料在完成檢疫隔離14天後，首演前一日（15日）自費採檢時，發現4名陽性確診者，中央流行疫情指揮昨（16）日宣布要求該團其餘成員再次採檢，確認全員陰性才可繼續演出。

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陳時中今（17）日表示，由於再增4名確診者，其餘團員也必須匡列為隔離對象，後續演出全部取消。主辦單位聯合數位文創也宣布所有場次「可全額退票」，「但目前客服進線量龐大，還請各位安心等待，退票退款沒有截止期限」。

李彥甫也說明，12場共計約1萬5千張票全數售完，全額退票估計將賠超過千萬，而且台灣並沒有演出相關的商業保險，因此損失都是主辦自行吸收，不過作為主辦單為，對於日前自費採檢的決定「並不後悔」，強調「這是對民眾和表演者的責任」。

而目前44位團員必須隔離，心情也受到影響，李彥甫坦言，尤其經紀人的情緒反彈不小，因為日前自費採檢時48人為陰性，沒想到才隔2天，卻新增4人陽性，因此經紀人質疑台灣採檢的可信度。其他團員也全都「很想趕快離開台北」。

李彥甫說，這次邀請該團來台「真的邀請非常久」，且1.5萬張票全數售完，昨日停演的台北場1500席，也只有150人退票，顯見非常受到台灣觀眾期待，但這一次事件後，未來邀請難度恐怕會更高，但會持續邀請其他國際知名舞團讓國人欣賞，也期待政府能夠規劃藝文相關的防疫SOP，讓演出能夠順利進行。

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