黃珊珊昨就要求「取消俄芭蕾舞團首演」　陳時中還原對話過程！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中今再公布新增4名俄羅斯籍藝文表演團體團員（莫斯科古典芭蕾舞團）確診，指揮官陳時中早上也宣布演出取消。陳時中下午也親自主持臨時記者會，並透露台北市副市長黃珊珊在第一次4人確診時，就打電話詢問首演要不要取消，但因為當時其他團員並沒列入隔離對象，也沒有法源要求他們停演。

俄羅斯芭蕾舞團昨天就確診4名成員，之後要求該團其餘48名成員再次採檢，確認陰性才可繼續演出，而今日又新增4例。針對俄羅斯舞團確診，外界也質疑「為何不一開始確診4名就整團再次隔離？」陳時中則表示，昨天52位裡有4位確診，其他48位都是居家檢疫狀態，且是一人一室，所以當時沒有被列為接觸者。

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陳時中說明，48個再次採檢，今天確定有4個確診，因為他們後面有進行自主健康管理期間，考量自主健康管理期間接觸會比較頻繁，所以才列接觸者，另外，目前沒有規定要二採陰性，是確診病人要出院才會採用二採陰，一般確診後，會經過疫調，看接觸時間是否很頻繁，才會去可量是否要列接觸者。

另外，陳時中也透露，第一時間台北市副市長黃珊珊打電話詢問「首演要不要取消？」但當時認為，以現在防疫概念，因為其他人並沒有列入隔離對象，也沒有法源要求停演。

陳時中說，後續黃副市長也代表市政府持續表達關心，當時也請文化部和主辦單位去關注人員接觸等問題，決定全部再採檢一次，如果都陰性，就比較放心，如果有陽性就禁止演出，所以早上聯絡北榮，緊急派人到現在他們住的旅館採檢，確診4個，所以只好宣布停止演出。

陳時中表示，這次也要感謝市政府的堅持，不過也考量當時如果沒有明確證據，就要求他們停演，對主辦單位也沒有保障，所以昨天才會決定拼拼看，再採檢一次，如果全部陰性就正常演出，但現在有確診，就沒有辦法了。

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