　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南台61線槽車撞工程車起火2死！　1人成焦屍1人卡車底

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南北門台61線南下282K處發生槽車撞工程車起火，台南市消防局派員前往搶救滅火，現場發現工程車上2人死亡，其中1人燒成焦屍，肇事槽車司機及時逃生，目前真正肇事原因及相關責任正由學甲分局調查處理中。

▲台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，現場發現1焦屍，肇事原因、死者身分及相關責任正由學甲分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，現場發現2名死者，其中1人燒成焦屍，肇事原因、死者身分及相關責任正由學甲分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，現場發現1焦屍，肇事原因、死者身分及相關責任正由學甲分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，現場發現1焦屍，肇事原因、死者身分及相關責任正由學甲分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於17日下午3時17分許據報，台南北門台61線南下282K處發生槽車翻覆起火，119馬上派遣北門、麻豆、下營及學甲消防分隊前往搶救，並通知環保局前往，並同步通知嘉義縣支援消防車及救護車。

▲台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，現場發現1焦屍，肇事原因、死者身分及相關責任正由學甲分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下午3時6分許，北門車組到達現，回報現場槽車車頭全面燃燒，槽體未發現有危險物品標示，槽車為裝載水泥的槽車，現場疑似有工程車遭水泥槽車追撞，現場路面留有工程人員的斷肢。水泥槽車司機已逃出車外。消防人員出水全力搶救火勢，惟在下午3時29分許，在槽車右前輪處與水泥護欄間發現一具焦屍，另在槽車下發現另名死者。

▲台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，現場發現1焦屍，肇事原因、死者身分及相關責任正由學甲分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警學甲分局案發後，派員前往現場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，警方調查17日下午2時46分許，台南市北門區台61線南下282公里處外側車道（王爺港橋），發生槽車追撞小型工程車事故，一輛裝載飛灰的槽車，行駛間在外側車道追撞一輛小型工程車而肇事，事故造成槽車車頭起火燒毀，小型工程車上有兩人，1人燒成焦屍，一人陳屍槽車車底。

在警消人員的努力下，目前台61線快速道路南下282公里處內側車道已順利恢復通車，肇事現場也持續做清理的動作，後續除查明死者身分，並調閱相關行車紀錄影像來釐清肇事責任。學甲警分局長翁誌宏提醒用路人行經該肇事地點，請減速慢行，注意自身安全

推出不受年齡限制、人人都愛的Longchamp尼龍包
 

ET快訊
下波「急凍4天」時間點出爐　低溫探13°C
LINE打「聖誕」沒效　要輸這三組關鍵字才有彩蛋
快訊／法國總統馬克宏確診新冠　將隔離7天
「屏東巨獸」仰頭曬日光　成功抓到了！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

羅智強聲援蘇偉碩反萊牛18日「自首」　信義分局：依法處理

跳舞機噪音引爆互毆　年輕一方倒地不治…法官「不算被打死」

陽明山「國際大旅館」占公地爆弊案　北市府2技工遭羈押禁見

離島間四處看診！澎湖仁醫「心律不整」後送三總　海巡急救援

熱舞社崩潰！噁男偷拍如廁已判刑　影片仍在流傳…1個月賣10萬

兆豐慘遭美國開罰57億　告前董座蔡友才討罰金敗訴

老公偷吃女同事！妻抓姦沒上床證據…小三「一句話」成鐵證

稱馬英九收頂新集團10億元　吳子嘉道歉外再判賠160萬確定

台南台61線槽車撞工程車起火2死！　1人成焦屍1人卡車底

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

羅智強聲援蘇偉碩反萊牛18日「自首」　信義分局：依法處理

跳舞機噪音引爆互毆　年輕一方倒地不治…法官「不算被打死」

陽明山「國際大旅館」占公地爆弊案　北市府2技工遭羈押禁見

離島間四處看診！澎湖仁醫「心律不整」後送三總　海巡急救援

熱舞社崩潰！噁男偷拍如廁已判刑　影片仍在流傳…1個月賣10萬

兆豐慘遭美國開罰57億　告前董座蔡友才討罰金敗訴

老公偷吃女同事！妻抓姦沒上床證據…小三「一句話」成鐵證

稱馬英九收頂新集團10億元　吳子嘉道歉外再判賠160萬確定

台南台61線槽車撞工程車起火2死！　1人成焦屍1人卡車底

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

影像編輯更靈活！iOS 14.3新增Apple ProRAW功能

村口一夜冒出「90座墳墓」！居民開挖見「詭異遺骸」嚇壞

《鬼滅》盜錄太嚴重！《FGO劇場版》日方取消台灣提早上映優待

月球樣本是否與美國分享？　中國航天局：取決於美方態度

初次見面巨嬰可可狂貼她肚子　奴才聽一句話驚呆：是暖男！

羅智強聲援蘇偉碩反萊牛18日「自首」　信義分局：依法處理

內政部修正社會團體財務處理辦法　讓財務處理更自主

兒子一直說沙發有東西！媽以為幻想玩伴...蹲下見大眼偷渡客嚇翻

王棠云2歲兒學照顧早產妹　秀秀怪獸玩偶Q爆

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

神明指示「11月1日回來」　當天找到邱聖哲

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

中橫男喝水存活41天3大關鍵曝光

國道巨無霸逆向迴轉　新竹人氣炸

人夫一次3hrs！小三怨：太久…正宮抓包崩潰

快訊／國道3號6車連環撞！回堵5公里

撞飛嬤3公尺倒地！女跪地磕頭痛哭

泰雅族獵人找到邱男　家屬將面交50萬現金

更多熱門

相關新聞

天后田馥甄19日台南開唱

天后田馥甄19日台南開唱

當今華語天后之一的田馥甄，12月19日再度降臨台南，預計以3首最新專輯的精彩作品，熱力引爆台南歌迷的熱情，事實上，S.H.E團體出道後的第1場演唱會活動就在台南市政府永華中心西側廣場。

暖冬減收三成　大斤兩烏魚子炙手可熱

暖冬減收三成　大斤兩烏魚子炙手可熱

「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

快訊／台61線槽車衝撞起火　1人燒成焦屍

快訊／台61線槽車衝撞起火　1人燒成焦屍

即／警登門攻堅！宜蘭通緝犯突喘不過氣　送醫不治

即／警登門攻堅！宜蘭通緝犯突喘不過氣　送醫不治

關鍵字：

台南北門台61線槽車起火焦屍影音槽車追撞工程車斷肢

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面