台南台61線槽車撞工程車起火2死！　1人成焦屍1人卡車底

記者林悅／台南報導

台南北門台61線南下282K處發生槽車撞工程車起火，台南市消防局派員前往搶救滅火，現場發現工程車上2人死亡，其中1人燒成焦屍，肇事槽車司機及時逃生，目前真正肇事原因及相關責任正由學甲分局調查處理中。

▲台南北門台61線南下282K處發生槽車追撞工程車起火，現場發現2名死者，其中1人燒成焦屍，肇事原因、死者身分及相關責任正由學甲分局調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於17日下午3時17分許據報，台南北門台61線南下282K處發生槽車翻覆起火，119馬上派遣北門、麻豆、下營及學甲消防分隊前往搶救，並通知環保局前往，並同步通知嘉義縣支援消防車及救護車。

下午3時6分許，北門車組到達現，回報現場槽車車頭全面燃燒，槽體未發現有危險物品標示，槽車為裝載水泥的槽車，現場疑似有工程車遭水泥槽車追撞，現場路面留有工程人員的斷肢。水泥槽車司機已逃出車外。消防人員出水全力搶救火勢，惟在下午3時29分許，在槽車右前輪處與水泥護欄間發現一具焦屍，另在槽車下發現另名死者。

市警學甲分局案發後，派員前往現場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，警方調查17日下午2時46分許，台南市北門區台61線南下282公里處外側車道（王爺港橋），發生槽車追撞小型工程車事故，一輛裝載飛灰的槽車，行駛間在外側車道追撞一輛小型工程車而肇事，事故造成槽車車頭起火燒毀，小型工程車上有兩人，1人燒成焦屍，一人陳屍槽車車底。

在警消人員的努力下，目前台61線快速道路南下282公里處內側車道已順利恢復通車，肇事現場也持續做清理的動作，後續除查明死者身分，並調閱相關行車紀錄影像來釐清肇事責任。學甲警分局長翁誌宏提醒用路人行經該肇事地點，請減速慢行，注意自身安全

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