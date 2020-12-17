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俄芭蕾舞團再增4確診！無症狀三採「陰轉陽」　全團累計8人染疫

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▲▼莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創提供）

▲莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創提供）

記者洪巧藍／台北報導

莫斯科古典芭蕾舞團染疫情況擴大。中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增8例境外移入確定病例，其中又有4例為俄羅斯籍舞團成員。指揮官陳時中說明，該4名個案為3女1男，年齡介於20多歲至30多歲，11月29日入境迄今均無症狀，至於其餘44名檢驗陰性團員，列為居家隔離對象。

指揮中心表示，今日新增確診分別有4例來自俄羅斯、3例美國、1例從印尼入境。案751為印尼籍40多歲女性移工，今(2020)年12月2日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於12月4日接受「印尼專案」採檢，結果為陰性，12月15日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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案752為本國籍70多歲男性，長期居住美國(前次自臺灣出境時間為今年3月)，11月30日與1名家人自美國搭機返臺探親，12月2日入境後至住處檢疫。個案12月5日及8日分別出現咳嗽、喉嚨痛症狀，13日出現嗅覺異常，15日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已匡列接觸者1人，為同行返國家人，因12月5日出現喉嚨癢、咳嗽有痰症狀且未改善，已安排就醫採檢，目前檢驗中。

案753為本國籍60多歲女性，去(2019)年6月至美國工作，今年12月9日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫。個案12月10日出現喉嚨不適，15日因咳嗽、食慾不佳等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共16人，列居家隔離；機組員共11人，因有適當防護，列自主健康管理。

案754為美國籍50多歲男性，持有我國居留證，去年12月於美國工作，今年11月29日入境臺灣，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月14日檢疫期滿後搭車返回住處，15日前往醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共1人，為同車司機，因雙方全程均有佩戴口罩，故列自主健康管理。

▲▼新增 8 例境外移入 COVID-19 病例，分別自俄羅斯、美國及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增8例境外移入COVID-19病例，分別自俄羅斯、美國及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案755至758為俄羅斯籍，為昨(16)日公布案745至748之同團成員，共3女1男，年齡介於20多歲至30多歲，11月29日入境迄今均無症狀。指揮中心因應該團出現4名確診個案，於昨日針對其餘48名團員進行採檢，其中案755至758共4人因檢出陽性於今日確診。鑒於該表演團體共8名成員確診，指揮中心已將其餘44名檢驗陰性之團員，列為居家隔離對象；另為確保觀眾權益，已通知主辦單位將該表演團體之演出全部取消。

指揮中心統計，國內目前累積757例確診，分別為665例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、612人解除隔離、130人住院隔離中。

▲▼1217中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲1217中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

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