行政院指蘇偉碩「言論不合常理」：言論自由不等於散布謠言

▲蘇偉碩醫師。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

前榮總精神科醫師蘇偉碩長期主張萊劑對人體有害，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症等，遭衛福部函文警政署告發違反食安法。對此，行政院秘書長李孟諺說，言論自由不等同於散布謠言的自由，蘇醫師有些言論不合常理，「這些論述主張根據常理判斷，是顯不合常理，甚至可以說是誇大」。

行政院16日召開例行院會，會後由祕書長李孟諺主持記者會。針對蘇偉碩遭函文警告一事，李孟諺說，言論自由其實不等同於散布謠言的自由，大家在言論自由的分際還是要根據事實，或任何發表都要有所本。

李孟諺接著說，蘇醫師有些言論不合常理，譬如他有提到空氣中就會吸到萊克多巴胺、萊克多巴胺會造成自閉症、萊劑是搖頭丸毒性250倍，「這些論述主張根據常理判斷，是顯不合常理，甚至可以說是誇大」。

李孟諺強調，含萊劑的美牛進口多年，蘇偉碩的論述會造成台灣牛肉業者重大損失，也會造成民眾恐慌，輕信他的看法會不敢吃牛肉，「從對民眾造成恐慌，還有對業者造成損失、還有對自閉症是不是造成傷害，我們覺得他應該要對他的主張、論述提出證明，應該要有所本」。

至於蘇偉碩遭到衛福部提告違反食安法，李孟諺說，我們尊重食安法、尊重衛福部的認定，尊重相關司法程序偵辦。