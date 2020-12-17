蘇偉碩邀AIT科學家辯論　「準時赴警局應訊＋聲請蔡英文當證人」

記者羅婉庭／台北報導

高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提出科學證據指出萊劑有毒，卻遭衛福部函文警政署告發。對此，蘇偉碩17日表示，他有意邀AIT科學家辯論，排除政治介入，完全以科學證據驗證，將矛頭對準了美國給政府的政治壓力。此外，他將會準時到案應訊，並聲請傳總統蔡英文當證人。

▲蘇偉碩醫師出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇偉碩上午出席「民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會」時指出，我駐WTO代表稱標示萊豬就會被貿易報復是天大的笑話。「美國對台的貿易報復，一年都沒少過」，台灣官員完全要按照美國人的意思，若蔡英文無法跟AIT協商，他願意在沒有政治介入的情形下站出來，以台灣學者身份與AIT辯論，將所有科學證據攤在檯面上，平心靜氣、面對面的討論，他有信心絕對可以說服AIT。

蘇偉碩更指出，2015年台灣科學家所研究出萊克多巴胺毒性，且全世界只有一篇論文，因此台灣是全世界最有資格禁止萊豬進口的國家，但是政府不知道有什麼壓力，或是收了什麼好處，不敢拒絕。

蘇強調，自己過去到現在立場從未改變，但是整個民進黨的立場已180度大轉彎，他是用科學查證的精神，投入非常多時間、精力將科學證據整理成小冊子，早在10月中他在立法院公聽會時，讓台灣有籌碼對美談判，同時附上所有論文，於網路公開。





▲醫師蘇偉碩將多年研究之萊克多巴胺毒性科學證據整理成冊交予衛福部，卻遭約談。（圖／蘇偉碩提供）

蘇偉碩相信衛福部可以了解這些證據足以說服AIT，現今證明萊克多巴胺有毒，已跟2012年不一樣，況且近年顯示萊豬有毒的科學證據越來越多，這本小冊子絕對足以向美國談判，沒想到是這種下場。

蘇偉碩指出，衛福部用可以把人關進牢裡的食安法來辦不是要嚇他而已，而是要嚇台灣3萬多位醫師，造成寒蟬效應，再也沒有人敢為此事發聲，政府也許可以把自己關進牢裡，但改變不了萊克多巴胺有毒的事實。

蘇偉碩表示，他屆時會照警察局指定的時間準時報到，並聲請傳訊總統蔡英文當證人，因為蔡英文總統在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時都可以稱萊牛是毒牛，那現在自己用科學證據證明萊豬就是毒豬，並無不實。

蘇偉碩質疑，他只不過是一個小醫生，不是江洋大盜，需要動用到刑事局來辦案嗎？他說，如果他有違法，大可以直接告發到地檢署，由檢察官來做初步判斷，為什麼要請警政署刑事局再交由地方警察局？