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聲援蘇偉碩！江啟臣拿民進黨綱砲轟蔡英文：還敢大言不慚聲援香港？

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▲▼國民黨黨主席江啟臣參訪國家人權博物館 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

前榮總醫師蘇偉碩近期時常出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。對此，國民黨主席江啟臣17日在臉書搬出民進黨綱，砲轟總統蔡英文「還敢大言不慚地高喊聲援香港？」

蘇偉碩因公開反萊豬遭警方約談，根據偵訊通知書，警方要他準備「有關萊克多巴胺肉品對人體健康影響之相關證明資料」。衛福部次長薛瑞元證實，食藥署已根據《食安法》46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」提告。

江啟臣指出，民進黨的黨綱說「保障新聞自由，要充分提供資訊並反映多元公論」、「報社、電視及廣播事業不應受黨派把持並避免寡頭壟斷」，說要「建立中立負責的行政官僚制，尤須建立保持政治中立的制度和行動倫理，以免淪為政黨的統治工具」，民進黨的行動綱領說「保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查制度」、「保障思想與信仰之自由，嚴禁迫害異議者」。

江啟臣表示，蔡英文在臉書聲援黎智英說，「基於對民主自由價值的堅持，我要公開聲援黎智英先生。我希望讓他知道，全台灣、全世界都在看著這一幕。被羞辱的不是黎先生，而是香港的自由和法治」。

對照蔡英文的臉書，江啟臣痛斥，蔡英文政府完全執政以來，以打擊假消息為由進行修法，以國家安全為由通過國安五法，介入NCC人事任命，在世界人權日的隔天關閉新聞台，政府及警察機關不斷以社維法的散布謠言罪移送民眾，著實令人錯亂不已。

江啟臣說，今天蘇偉碩醫師，因為反萊豬進口，被衛福部以違反食品安全衛生管理法移送警方偵辦，之後更將面臨3年以下的有期徒刑和100萬以下的罰金；開放萊豬是國家重大政策，攸關全民食安與健康，涉及公共利益，決策過程黑箱，說好的溝通說明都沒有做到，現在面對民眾的質疑，也未提出科學證據對外說明，直接將其移送法辦。

「一個不許人民質疑的政府，還敢大言不慚地高喊聲援香港。」江啟臣說，蔡英文可以聲援黎智英，卻無視蘇偉碩被法辦，「我必須說，今天被羞辱的不是蘇偉碩醫師，而是台灣的民主和言論自由！」

江啟臣表示，當蔡英文公開聲援黎智英，「請蔡主席看看民進黨黨綱，回想過去您帶領民眾上街反美牛的標語，當NCC關閉新聞台，政府機關大量用散布謠言罪將人民移送法辦，請蔡總統想想台灣的言論自由還在嗎？這就是民進黨對民主自由價值的堅持嗎？」

江啟臣抨擊，一個不容許異議者存在的政府，用假消息之名打壓不同言論，就是打著民主反民主，是假民主、真獨裁，當政府用公權法辦質疑政策的異議者，就是法辦國家的民主與你我的言論自由；健康不容交換，言論自由無價，面對一個會戕害你身體、箝制你言論的政府，我們還能沉默嗎？

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