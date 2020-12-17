蘇偉碩正面反擊查水表　號召12月25日重回街頭抗爭萊豬進口





▲蘇偉碩醫師出席民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提出科學證據指出萊劑毒性比搖頭丸高出250倍，卻遭衛福部函文警政署告發而被約談。蘇偉碩遭到查水表後17日再次出面表示，如果民意無法改變萊豬進口的決議，他們25日將會重回街頭抗爭。

蘇偉碩指出，衛福部用可以判坐牢的食安法來辦不是要嚇他而已，而是要嚇台灣3萬多的醫師，政府也許可以把自己關進牢裡，但改變不了萊克多巴胺有毒的事實。

蘇偉碩表示，他將會聲請傳訊蔡英文總統當證人，因為蔡英文總統在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時都可以稱萊牛是毒牛，那現在自己用科學證據證明萊豬就是毒豬，並無不實。

蘇偉碩上午出席「民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會」時指出，台灣民主制度已經走到分水嶺，立委有言論免責權，蘇過去在多場公聽會中說明萊豬就是毒豬。他表示，昨天收到偵訊的通知書時，不曉得告發方竟是衛福部。

他強調，自己都是用科學查證的精神，投入非常多時間、精力將科學證據整理成冊，交給衛福部，讓台灣有籌碼對美談半，近年顯示萊豬有毒的科學證據越來越多，這本小冊子絕對足以向美國談判，沒想到是這種下場。

「我只是一個小醫生，不需要用三年以下徒刑對付。」蘇偉碩表示，他也不解食藥署要繞一大圈，由衛福部交給警政署，再交給刑事局，再交給高雄警察局，警察機關也很痛苦，因為是個小案，但又不能不辦。他表示，衛福部大可在醫學界宣揚他哪裡說錯了，拿出證據來打臉他，但這種恐嚇的方式非常不可取，其他醫生將會受到寒蟬效應，再也不敢說話。

蘇偉碩指出，2015年台灣科學家所研究出萊克多巴胺毒性，且全世界只有一篇論文，因此台灣是全世界最有資格禁止萊豬進口的國家，但是政府不知道有什麼壓力，或是收了什麼好處，不敢拒絕。

蘇偉碩受訪時表示，他在2012年受到民進黨總召柯建民邀請，到黨團大會上課，就是報告萊克多巴胺對人體的風險，當時民進黨立委還對論文出處給予高度評價。

2020秋鬥總指揮林子文表示，民意難以改變政府決策，形成一人獨裁，全民皆輸，民眾只好再上街抗爭。25日夜間將發起「哀悼民主，靜默夜行」的活動，晚上7點從自由廣場出發，邀請民眾穿黑衣持燭光繞行立法院至凱道，以無聲默哀的方式抗議獨裁政權。

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