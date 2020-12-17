蘇偉碩反萊豬挨告　宅神酸：民進黨時空背景不同攻擊術

▲蘇偉碩醫師。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩近日指出，「萊劑毒性比搖頭丸還高」，結果卻遭衛福部提告，還被高雄警方約談。對此，名嘴朱學恒在臉書諷刺民進黨政府，想不到時空背景不同之術也有攻擊型，真是會開發新忍術的黨啊！

蘇偉碩長期反對萊克多巴胺進口，2012年他出席立法院「肉品安全面面觀 」公聽會時，就曾砲轟「政府要求我們吃毒求保命」，但當時並未遭到警方約談。

然而，蘇偉碩遭提告消息一出後，朱學恒則在臉書表示，民進黨在野時，找蘇醫師講同樣的話反美牛，現在民進黨執政時蘇偉碩講同樣的話反美豬，就要到案說明再講再告。

朱學恒諷刺民進黨，想不到時空背景不同之術也有攻擊型，真是會開發新忍術的黨啊，比火影忍者的木葉村還要厲害呢！

面對衛福部的提告，蘇偉碩17日再次出面表示，如果民意無法改變萊豬進口的決議，他們25日將會重回街頭抗爭。此外，蘇偉碩還會聲請傳訊蔡英文總統當證人，因為蔡英文總統在2009年曾領導反毒牛大遊行，當時都可以稱萊牛是毒牛，那現在自己用科學證據證明萊豬就是毒豬，並無不實。

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