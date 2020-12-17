蘇偉碩8年前就反萊劑！今卻遭法辦　律師「2層面」解答：不能移送

▲蘇偉碩醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

前榮總醫師蘇偉碩出席記者會宣示反萊豬，並公開發表「萊豬有毒」等言論，遭衛福部函文警政署告發違反食安法，但他在2012年出席立法院「肉品安全面面觀 」公聽會時，就曾砲轟「政府要求我們吃毒求保命」，但當時並未遭到警方約談，令許多網友好奇。對此，林智群律師解釋，「法律案件每個都不一樣」。

許多網友相當好奇，蘇醫生8年前也說過一樣的話，「為何之前沒事現在卻有事 ？」對此林智群律師在個人臉書發文，這可以分成兩個部份來討論，以法律面來說，「食藥署移送的法條是108年5月才通過的，8年前沒這個法條，要怎麼移送？」

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若是以事實面來討論，「蘇醫師8年前有講毒性是搖頭丸250倍的話嗎？如果沒有，當然不能移送，況且8年前也沒那個處罰散播謠言的罪」，每一個法律案件都不一樣，「就算是同一個人，一樣的行為，也可能因為之前沒處罰規定，後來有處罰規定，而有所不同」。

蘇偉碩醫生長期主張萊劑對人體有害，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高、萊劑會造成自閉症等。日前接到高雄警方偵訊通知書，要求他25日到案說明。事實上，2012年他出席立法院「肉品安全面面觀 」公聽會時，就曾砲轟「政府要求我們吃毒求保命」，但當時並未遭到警方約談。