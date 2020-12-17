衛福部吿蘇偉碩遭疑「綠色恐怖」　薛瑞元：不要政治化

▲薛瑞元認為提告蘇偉碩事件不要政治化。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（17日）下午臨時針對近日消基會抽檢嬰幼兒米餅含重金屬鎘含量超標一事，找衛福部、環保署齊開記者會，不過，會後媒體聚焦衛福部提告高雄榮民總醫院精神科前主治醫師蘇偉碩，衛福部次長薛瑞元連哈哈笑說，不要把事情政治化。

蘇偉碩長期關注萊豬對人體傷害，提科學證據指出萊劑毒性比搖頭丸高出250倍，卻遭衛福部函文警政署告發而被約談。對此，薛瑞元表示，「事實上是沒有科學根據」。媒體提到蘇偉碩對萊克多巴胺始終都是站在反的立場，薛瑞元回應，但這並不能決定科學是長什麼樣子。

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媒體追問，既然如此衛福部是否有掌握科學證據？若認為蘇偉碩說的不對，是否也要相對拿出科學證據舉證去提告？薛瑞元認為，要證明有很容易，證明沒有困難，蘇偉碩拿不出東西去證明。至於以後假設有此言論就會提告？他強調，要看言論是否與事實偏離及判辨為不實訊息。接著薛瑞元被問到，許多聲援蘇偉碩的人認為這是綠色恐怖？他則連續哈哈笑著說，「不要把它政治化。」

另外，前衛生署長楊志良也覺得萊豬有毒，並表示歡迎衛福部去告他。對此，薛瑞元回應，為什麼要去告？他也再次重申，是因為蘇偉碩提萊克多巴胺會引起自閉症等狀況，這些是不實訊息，而不是說萊劑有毒，且這是很廣泛說法，還沒有定義，有些跟事實不符。