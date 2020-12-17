國民黨食安公投遭要求限期補正　中選會18日審查是否成案

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨為反對政府開放美國豬肉進口，黨主席江啟臣與立法院黨團總召林為洲日前分別提出「公投綁大選」與「顧食安」等兩項全國性公民投票，卻遭中選會函請提案領銜人限期補正後，再提委員會議審議。對此，中選會主委李進勇17日表示，中選會18日將再度召開會議，審查補正後是否符合規定，高雄市議員黃捷罷免案也將一併審查。

李進勇17日上午赴立法院內政委員會，審查「110年度中央政府總預算案關於中央選舉委員會及所屬部分」以及「中央選舉委員會及所屬『辦理政策宣導相關廣告執行情形』」。

李進勇會前受訪時表示，中選會辦理公投案都是依照法定程序審核，萊豬公投案目前正按照既定程序審定，也將在18日再度召開會議，審查提案人補正後是否符合規定。

李進勇也說，有關高雄市議員黃捷罷免案，地方選委會已經將查核結果送至中選會，屆時也將會一起審查。

此外，台灣制憲基金會董事長辜寬敏日前亦領銜提出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」以及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」等二項公投案，經聽證會及委員審議程序，中選會於10月16日將兩案駁回。

對此，李進勇則表示，制憲基金會這兩項公投案，都是依照法定程序審定，結果都是裁定駁回，「他們要採取訴訟救濟，這是提案人權利，我們予以尊重」。

至於外界關心的福島核災食品議題，李進勇也說，中選會有注意相關媒體報導，但到目前為止還沒有收到這方面的公投提案。

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