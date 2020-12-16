民進黨：國民黨別惱羞　何時要下架國際認證造假美豬影片？

▲民進黨反問國民黨，何時要下架國際認證造假美豬影片。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

由於國民黨反擊民進黨透過社群，舉辦假訊息票選活動，民進黨16日下午透過臉書表示，國民黨不要惱羞成怒，強調「言論自由」不包括散播錯假訊息，並質問藍營，何時要下架被國際認證移花接木的造假美豬影片。

民進黨表示，當全世界都認為台灣受假訊息影響嚴重，只有國民黨認為對抗假訊息不重要？黨部舉辦假訊息的票選活動，是因為許多支持者反映假訊息充斥，也自發性向黨部提供新聞作為票選活動的選項，「國民黨在選項上做文章根本毫無意義」。

民進黨指出，他們運用社群互動、培力支持者對於新聞判讀和事實查核的能力，國民黨卻拿「言論自由」來護航錯假訊息，民眾提供的每一個選項，也都經過澄清認證為錯假訊息。

民進黨強調，「言論自由」不包括散播錯假訊息，國民黨不要隨意扭曲言論自由的意義，「難道因為國民黨自己就是假訊息的製造者，所以惱羞成怒？大家都還記得國民黨的造假美豬影片，早已被國際認證是移花接木，國民黨至今還不下架，江啟臣主席至今還沒道歉」。

民進黨指出，國民黨不願面對自己假影片的錯誤，反而助長這些謠言，把事實查核當政治操作，這才是違背民主的精神和價值。

