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《兩岸關係40年》新書發表　孫亞夫：願意的話，歡迎國民兩黨看看

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▲《兩岸關係40年歷程》新書發表。（圖／記者魏有德攝）

▲《兩岸關係40年歷程》新書發表。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

《兩岸關係40年歷程》新書發表會今（16）日在北京舉行，書中涵蓋1979年至2019年大陸對台交流所遇上的問題及未來進展的研究。大陸前海協會副會長孫亞夫是新書主要著作者之一，他提到，兩岸關係40年來跌宕起伏，推動過程確實遇到很大困難，「新書沒有這麼大的影響力，如果國民兩黨的人願意看，有機會能再討論，也不是不行。」

▲大陸海協會前副會長孫亞夫。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸海協會前副會長孫亞夫。（圖／記者魏有德攝）

孫亞夫提到，兩岸關係一直存在的「內在問題」，包括走上不同發展道路，在制度和生活方式上的不同，造成認知上巨大的差別，因此才有「一國兩制」的主張形成。此外，孫亞夫認為，兩岸關係從國共之間的矛盾演變成台獨與反台獨間的矛盾，再加上國民黨對待一個中國的問題，漸行漸遠，才造成統一無法實踐。

▲兩岸關係發展的經驗與啟示研討會暨《兩岸關係40年歷程》新書發表會。（圖／記者魏有德攝）

▲兩岸關係發展的經驗與啟示研討會暨《兩岸關係40年歷程》新書發表會。（圖／記者魏有德攝）

孫亞夫表示，《兩岸關係40年歷程》主要闡釋三個方面，從40年兩岸關係的走勢、對比40年前後兩岸關係的進展及揭示兩岸關係存在的問題，「希望能透過這幾個方面，和讀者一同找出兩岸發展的規律性因素，抓住有利因素，克服目前困難。」

孫亞夫強調，從歷史上來看，大陸和民進黨沒有恩怨，但是民進黨主張的台獨以及把台灣從中國分裂出去，「讓我們該怎麼跟他們相處？如果要談判，怎麼能跟主張分裂國家的黨來談判，就中共的立場，是做不到的。」

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