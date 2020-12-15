台南市議會軟網隊成績斐然　郭信良議長嘉勉自我突破

▲台南市郭信良議長與蔡旺詮、蔡淑惠、周麗津、李啟維等議員在成果發表會上表示，市議會藉由體育比賽在全國揚名，要將這份榮耀呈獻給所有市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會在全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，延續去年聲勢，拿下各比賽項目計10座冠軍獎盃，並成功把總冠軍榮譽留在台南，郭信良議長15日與蔡旺詮、蔡淑惠、周麗津、李啟維等議員在成果發表會上表示，市議會藉由體育比賽在全國揚名，要將這份榮耀呈獻給所有市民。

對於台南市議會軟網代表隊的堅強實力，郭信良議長大表肯定。他指出，台南市議員們球技不俗，而且在繁忙的為民服務行程中，撥出時間參加練習，代表著把比賽榮耀放在心上，所以能拿下隊史上第16座總冠軍獎盃不是偶然。由於2021年軟網賽在3月就要舉行，郭議長勉勵隊員們追求自我突破，繼續練習，以最佳狀態迎戰明年的對手。

為了主辦今年軟網比賽，台南市議會全體動起來，讓全國各議會充分感受到台南的好客與熱情。郭信良議長強調，市議會以做到一百分來自我要求，呈現出來的內容和效率格外令人有感。市議會還將以同樣的活力辦理接下來的縣市合併升格10週年系列活動，敬請市民鄉親到時來議會參加精采豐富的活動。

今年軟網賽雙冠王李啟維議員表示，由於郭信良議長帶頭表率，議員們都積極練球，不但得到健康，與各縣市議員們的交流也因為球賽而增加，甚至成為臉書好友，是很好的經驗。蔡旺詮議員指出，臺南市議員們以身作則，重視全民體育，也代表著台南是一座健康城市。

台南市議會此次軟網賽成績如下：1、議長或副議長與議員混雙組冠軍：郭信良議長、陳怡珍議員。2、議員與幕僚長或副幕僚長混雙組冠軍：周麗津議員、汪啟瑞秘書長。3、議員團體組冠軍。4、女議員組：冠軍陳怡珍、周麗津議員；季軍林易瑩、李中岑議員。5、男議員組冠軍：郭信良議長、李啟維議員。6、議員單打賽冠軍：李啟維。7、員工團體組冠軍。8、男員工組冠軍：梁鎮杰、陳柏凱。

9、女員工組：冠軍柯惠芬、郭千綺；優勝趙黛慈、吳佩芬。10、機關團體賽冠軍。

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