台南市政府施政得獎連連　黃偉哲期許持續精進再創佳績

▲台南市政府施政得獎連連，市長黃偉哲期許全體同仁持續精進再創佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府參與各項考核及評比，由於施政績效卓著，近期也榮獲許多獎項肯定，包括「第18屆民間參與公共建設金擘獎」政府機關團隊特優、「108年度部會署及地方政府採購稽核小組績效考核」優等，以及「2020海洋教育推手獎」榮獲地方政府獎等，除了嘉勉得獎的團隊外，市長黃偉哲也期許全體人員繼續努力。



台南市長黃偉哲表示，採購業務能夠有效率，做到公開透明且嚴守法紀是非常重要的，這也是台南在這次全國採購稽核評比能脫穎而出的原因，而「智慧路邊停車計費系統」獲獎，也可說是台南之光，希望未來也能朝路邊停車格智慧化100％的目標努力。另外，也感謝海洋教育資源中心及海洋議題輔導團成員的努力，讓孩子們從小就能夠培養對於海洋正確的觀念與想望。



台南市政府交通局成功透過促參案件的推動，招攬優良投資人建置全國首創、規模最大「智慧路邊停車計費系統」，除加速提供市民優質停車服務外，同時引進民間資金、創新科技及經營效率，減輕政府財政負擔，更為南市推動智慧交通的重要建設之一，未來將對台南市的停車管理、交通決策做出相當大的貢獻。



台南市政府採購稽核小組由副市長許育典擔任召集人，秘書處李朝塘處長擔任副召集人，與68位具採購專業證照稽核人員組成，督導受稽單位健全採購作業並防範共通性採購違失，以建立公開、公平之清廉採購環境，並連續3年獲得優等殊榮。





結合海洋教育議題輔導小組、海洋教育資源中心，台南市海洋教育在課程教材研發、教師專業成長以及活動推廣，都有非常亮眼的表現，目前已研發出18套的市級海洋教育教材及繪本，易教易用，喜樹國小及鯤鯓國小也成為全國17個「海洋教育創新課程與教學研發基地」之一。另外，也建置「臺南濱海智慧王」數位學習平台，以台南濱海的鳥類、魚類、植物，共480題題庫，讓學生樂學。

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