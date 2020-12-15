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台南市新營區木造鐵皮平房火警　57歲男子命喪火窟

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▲台南市新營區南紙里紙廠地區1處木造鐵皮平房民宅，下午發生火警，火勢雖在40分鐘內撲滅，但造成57歲何姓男子命喪火窟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營區南紙里紙廠地區一處木造鐵皮平房發生火警，57歲何姓男子命喪火窟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區南紙里紙廠地區一處木造鐵皮平房民宅，15日下午發生火警，消防局據報出動15車31人前往搶救，火勢雖在40分鐘內撲滅，但造成57歲何姓男子命喪火窟，起火原因及財物損失由消防局會同新營分局調查，並由警方報請檢察官相驗。

▲台南市新營區南紙里紙廠地區1處木造鐵皮平房民宅，下午發生火警，火勢雖在40分鐘內撲滅，但造成57歲何姓男子命喪火窟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於15日下午3時13分許據報，位於新營區南紙里紙廠地區一處木造鐵皮平房民宅發生火警，119馬上出動各式消防人車15車31人前往搶救。

▲台南市新營區南紙里紙廠地區1處木造鐵皮平房民宅，下午發生火警，火勢雖在40分鐘內撲滅，但造成57歲何姓男子命喪火窟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員於下午3時31分許到達現場，全力射水搶救，下午3時49分許撲滅火勢，並進行殘火處理。消防人員勘查火場發現57歲何姓男子逃生不及不幸命喪火窟。

▲台南市新營區南紙里紙廠地區1處木造鐵皮平房民宅，下午發生火警，火勢雖在40分鐘內撲滅，但造成57歲何姓男子命喪火窟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

119在火警發生時，同步通知台南市警局、環保局、自來水公司、台電、大台南瓦斯、消防署、社會局及台南市意外事故緊急通報小組。初步調查，現場為一棟1層樓木造鐵皮屋頂構造平房，現場屋外燃燒10平方公尺，燒損腳踏車、樹木及雜物、建築物燃燒面積約為10平方公尺，燃燒床舖及雜物，目前起火原因及財物損失由消防局調查中，台南市警新營分局派員管制交通，並會同消防局火調人員進行火場勘查蒐證，並報請檢察官相驗。

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