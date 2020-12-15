台南四草大橋落海者　海巡警消投入救援遺體尋獲

▲台南警、消、海巡人員連續2天在台南四草大橋海域搜尋落海者，15日上午終於尋獲死者遺體，目前由市警四分局報請檢察官相驗中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區、安南區交接處四草大橋海域，14日下午傳出有人落海，目擊者看到1名男子漂浮在海面上，台南市警、消、海巡人員到場下水搜救，惟到傍晚天色昏暗，搜救行動暫時停止尚未尋獲，15日上午再繼續進行搜救行動時，救難人員終於尋獲遺體，交市警四分局報請檢驗處理。

台南市消防局於14日下午3時49分許，接獲目擊民眾報案稱，看到四草大橋下方海域中段有人漂浮在海面上，消防局119勤務中心獲報，馬上指揮安平等消防分隊各式車輛11車、救生艇2艘與22名消防人員前往搶救，同時通報海巡署轄區海巡、岸巡單位與市警四分局、三分局警方協助。

救生人員趕抵時目視海面上還有人在漂浮，因時值漲潮逐漸往內海浮移，消防局出動3艘救生艇，水上摩托車（海巡1台）及救生人員下水搜救，但卻找不到當事人身影，隨即通報出動空拍機人員支援空拍擴大搜救。

消防人員一面搜救、一面在大橋附近發現停有1輛小客車，轄區市警三分局警方調查，該車留有疑似1名45歲王姓男子寫下的遺書紙條與身分證件、衣物，及喝了3分之1瓶的高梁酒，警、消人員懷疑該名王姓男子係落海者，現場及車輛由鑑識小組勘查採證完畢，車輛請交大拖吊回三分局顯宮所保管。

海巡署第六巡防區接獲台南市消防局勤指中心通報，馬上派遣第11岸巡隊安平責任區人員35人前往岸際及海中救援。另，台南市警四分局安平派出所調閱橋上監視系統，證實駕駛白色租賃小客車之王姓男子為落海民眾，並已聯繫家屬。

15日上午8時許，救難人員於距離四草大橋西側出海口約300公尺處發現落海民眾遭廢棄漁網纏繞遺體，即將遺體搬運上岸，經警方核對身分特徵，與14日落海民眾相符，並由警方通知家屬及辦理相驗事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

網路好評滿滿、一用上癮