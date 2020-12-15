2021台南好young耶誕跨年　活動內容最多元範圍最廣

▲2021台南好Young耶誕跨年系列活動，市長黃偉哲熱情邀請全國民眾12月來台南旅行並享受精采表演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2021台南好Young耶誕跨年系列活動12月登場，台南市長黃偉哲熱情邀請全國民眾12月來台南旅行並享受精采表演。

黃偉哲表示，今年的台南耶誕跨年演唱會系列活動，結合了流行、嘻哈、搖滾、爵士以及古典的多樣化音樂饗宴，非常精彩豐富，也提醒民眾要配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，並佩戴口罩保障自己與他人安全，防疫工作不能有所疏漏，因為「只有安全才有歡樂的耶誕跨年」，各局處也要協助，讓這次的系列活動能夠順利舉辦。





新聞及國際關係處處長蘇恩恩表示，2021台南好young耶誕跨年系列活動的2大特色是「活動內容最多元」、「活動範圍最廣」，從12月5日總爺藝文中心的野餐音樂會展開，邀請「小青蛙劇團」演出偶戲，5000多位民眾在草地上一面野餐一面欣賞表演。

12月13日則由著名的「銀河谷音劇團」在蕭壟文化園區表演，也吸引7000人次民眾參加。緊接著12月18日在永華市政中心西側廣場也將舉辦交響爵士夜音樂會，不但有高水準的國家交響樂團帶來賞悅目的動人樂章，並安排去年受到熱烈歡迎的Martin Hurkens、Mary-Jess與藝人王若琳登台表演，相信民眾將在濃厚的藝文氛圍中，享受一場不一樣的音樂饗宴。



12月19日、12月26日則分別於永華市政中心西側廣場舉辦浪漫情歌夜及搖滾嘻哈夜演唱會，邀請天后田馥甄、情歌王子周興哲、閻奕格與蔡旻佑等藝人演出，12月27日於新營體育場舉辦的青春流行夜晚會，歡迎溪北地區民眾闔家出遊，欣賞目不暇給的精彩演出；12月31日跨年夜再度回到永華市政中心西側廣場舉行，此次以膾炙人口的金曲為跨年演唱會為主題，將邀請多位金曲歌王、歌后及偶像男神，還有神秘嘉賓與民眾齊聲倒數，並且在電視頻道及網路平台直播，共同迎接2021年希望的曙光。

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