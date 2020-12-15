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台南雜草火警燒不停　空汙不斷消防局開立舉發單！

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▲台南市六甲區菁埔台里林鳳營雜草火警，產生大量濃煙，波及周遭造成公共危害、嚴重空汙及引發民怨，台南市消防局依消防法開出舉發單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市六甲區菁埔台里林鳳營雜草火警，產生大量濃煙，波及周遭造成公共危害、嚴重空汙及引發民怨，台南市消防局依消防法開出舉發單。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市15日上午11時39 分，台南市六甲區菁埔台里林鳳營雜草火警，消防局共派9輛消防車及18名消防人員搶救，民眾未經申請逕行燃燒田野及廢棄物，過程中產生大量濃煙，波及周遭造成公共危害、嚴重空汙及引發民怨，台南市消防局依消防法開出舉發單。

▲台南市六甲區菁埔台里林鳳營雜草火警，產生大量濃煙，波及周遭造成公共危害、嚴重空汙及引發民怨，台南市消防局依消防法開出舉發單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，近來農民進行農田整地作業，任意於山林田野引火燃燒，雜草火災頻傳，讓消防局各分隊疲於奔命，田野引火屬於消防法公告易致火災之行為，非經該管主管機關許可，不得為之。年度迄今之火災案件類別件數，以山林田野燃燒為最多數（佔台南市火災總案件62％），顯見部分民眾仍忽視公共安全，貪圖一時之便，卻造成莫大的公共危害，倘波及到他人生命財產時，更觸及刑法公共危險罪，消防局基於維護公共安全之必要，嚴格執法，以保障市民生命財產安全。

▲台南市六甲區菁埔台里林鳳營雜草火警，產生大量濃煙，波及周遭造成公共危害、嚴重空汙及引發民怨，台南市消防局依消防法開出舉發單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出民眾燃燒雜草須依法申請，其申請範圍（以開墾、整地、驅除病蟲害等為限）與引火時之相關防護作為，火災行為人未依規定申請以及造成田野及廢棄物燃燒，可依消防法規定處新台幣3千元以下罰鍰，消防局並會同環保單位逕行舉發。另為降低露天燃燒案件發生，環保局會執行稽巡查作業，倘發現有露天燃燒稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、廢紙等物之空氣污染情事，除當場查獲污染行為人，可依其行為具體違規事實依空氣污染防制法可處5千元以上10萬元罰鍰，呼籲民眾應注意勿因一時輕忽造成損失。

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