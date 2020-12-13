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外洩資料爆：近200萬中共黨員「大規模滲透」英國　領館、輝瑞入列

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▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《星期日郵報》（The Mail on Sunday）引述外洩文件報導，中國共產黨大規模滲透英國生活的各個角落，高達195萬忠誠黨員在大學、領事館和一些頂尖企業工作，包括捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、輝瑞（Pfizer）、阿斯利康製藥（AstraZeneca）、滙豐銀行、渣打銀行，甚至涉及國防工業的波音、空中巴士、勞斯萊斯。

此名單包括黨員的名字、地點、生日、族裔甚至電話號碼，成員分屬7.9萬多個共產黨支部。一些人在大學內研究化學、航太工程等敏感領域，其中一人曾就讀聖安德魯斯大學（St. Andrews University），並在多國駐上海領事館工作，辦公室位置甚至可能接近軍情六處（MI6）官員，認得出英國情報人員。

▲▼ 英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

英國國安部門認為，一名中國異議人士9月鎖定上海某機構後，透過網路伺服器進入系統，將名單資料下載到筆電，再透過加密通訊軟體Telegram傳給國際組織「對華政策跨國議會聯盟 」（IPAC）。

IPAC由全球超過150名國會議員組成，旨在關切中國政府的影響力與活動。他們獲得外洩文件後，透過數據安全分析管道加以認證，再將資料交給4間媒體組織，包括《星期日郵報》。

雖然目前沒有證據顯示，任何名單成員曾為共產黨進行間諜活動，其中許多人僅為改善職涯前途才入黨。但專家認為，至少一部分的人可能涉入間諜活動。英國30位國會議員組成的聯盟也已經表示，他們將在下議院提出相關緊急質詢。▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲外界認為，此文件證明，英國必須正視中國的滲透力與影響力。（圖／路透社）

前保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）表示，此文件證明「中國共產黨成員如今遍布全球，他們替一些世上最重要的跨國企業、學術單位與我們自己的外交機構工作」。他呼籲政府立刻採取行動，驅逐領事館內的共產黨員，「他們可以替英國或中國共產黨服務，但不能兩者皆是」。

英國外交部堅稱，已經建立一套堅實的程序，維持資訊安全，評估海外駐點人員。據悉，他們知情雇用共產黨員。然而，英國白廳（Whitehall）一名資深情報人士卻坦承，這次的爆料確實引發國安問題。

英國前外交官、中國專家亨德森（Matthew Henderson）說，本事件進一步證明中國滲透英國體制，「我們正在與瘋狂的狼共舞，（北京）試圖挑撥離間英國與美國，推翻民主，超越西方國家」。

倫敦外交政策智庫亨利．傑克遜協會（HJS）研究員阿姆斯壯（Sam Armstrong）說，「這個深刻的困擾顯示，中國在全球快速擴張。我們不能視而不見，必須迎頭面對」。

一名美國中央情報局（CIA）前官員與白宮東亞情報分析師說，「這就是中國共產黨，你不能相信他們。他們總是在尋找機會，在任何關係或東西中尋求機會，促進共產黨的利益」。

倫敦國王學院的東方研究學者巴聶特（Robert Barnett）卻認為，「中國不太可能有那麼多人真的相信或關心共產主義，這很大一部分是國家建造工程，而非塑造意識形態」。 

中國大使館發言人昨晚回應，「我們呼籲媒體放棄意識形態偏見與冷戰思維，透過理性且公正的方式看待中國、共產黨與中國的發展」。

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