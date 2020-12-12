準備好「無協議」脫歐！　衛報：英國將派4軍艦保護經濟海域

▲英國首相強生。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生11日表示，目前與歐盟的脫歐協議談判很有可能破局，最終可能走向「無協議」脫歐。《衛報》則指出，英國已經對硬脫歐有所準備，一旦無法達成協議，將會派出4艘艦船，保護該國經濟海域。

根據《衛報》報導，英國海軍相關人士透露，面對可能無協議脫歐，已經備妥4艘皇家海軍巡邏艦，準備從明年1月1日開始巡航，並有權停止、檢查，甚至是扣押在英國經濟海域（EEZ）作業的歐盟漁船，「我們已經做好大量前置作業，以確保我們為各種可能的情況做好準備。」

首相強生（Boris Johnson）11日表示，英國很有可能在過渡期結束之後，從明年開始無協議脫歐，但現階段仍會盡力協商，縮小雙方之間的歧異，「我得告訴你們，就目前我的立場，我們很可能得尋求一個對英國很棒的解決方案，就猶如我所說的，依據世界貿易協定的條款。」

據了解，目前雙方最大的癥結點是「漁業」，尤其和一海之隔的法國在配額、時間表和特定行業的過度期長短發生爭執。若是沒有相關協議，歐盟和英國將被禁止進入彼此經濟海域捕撈；歐盟在本周更提出，將漁業相關協議的過渡期延長一年，以便達成協議。

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