前財長樓繼偉：中國距離成為世界金融中心還早

▲樓繼偉與橋水基金創始人瑞·達利歐在三亞·財經國際論壇上，進行現場連線對話。（圖／取自新浪財經）

記者陳政錄／綜合報導

大陸前財政部長、全國政協常委樓繼偉12日在海南出席一場財經論壇，與橋水基金創始人達利歐進行連線對話，面對後者談到中國正往貿易大國、世界金融中心前進，樓繼偉說，「我是覺得你把中國抬的太高」，坦言由於人民幣開放項目的限制，要達成上述目標還早。

「2020三亞·財經國際論壇」12日在海南三亞舉行，達利歐在就全球經濟前景發表論述時，提到任何歷史上的大的國家都是貿易大國，而當時也都是世界金融中心，其貨幣也都是世界的儲備貨幣，「我覺得中國也是朝著這個方向發展。」

達利歐認為，在新冠肺炎疫情的背景下，全球經貿局勢面臨變局，今年可能成為一個轉折年，中方在金融領域的國際地位上會有大幅改變。

惟樓繼偉回應稱，「恐怕還沒有這麼容易」，他首先同意，2020年是一個轉折年，非常多的跨境投資，國際投資進入中國，而且是帶有流動性的配置都在擴大。

但話鋒一轉，樓繼偉表示，中國要在什麼時候成為金融中心和真正的儲備貨幣國家，「我認為還早，需要人民幣在資本項下完全開放，不具備條件，這個還是比較難做到的。」

另談到中國未來經濟發展的隱憂，大陸國務院發展研究中心副主任張軍擴說，當前中國經濟形勢總體喜中有憂，一是總體呈現持續穩定恢復的態勢，二是經濟運行依然存在不少薄弱環節，三是發展環境面臨多重複雜調整。



他提到，目前，中國就業問題仍比較突出，需要繼續做好疫情防控和六穩六保等各項工作。

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