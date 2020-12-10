福灣性騷風波曝《性工法》大漏洞　范雲、洪申翰籲勞動部速修法

▲洪申翰、范雲召開「福灣色老闆性工法無法罰 盡速修法勿拖延」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

福灣巧克力因前董座性騷擾女實習生事件，各界掀起抵制潮。民進黨立委洪申翰、范雲與婦女新知基金會10日召開記者會，呼籲勞動部盡快修《性別工作平等法》，明定性騷擾行為人為最高負責人或雇主時，可以向地方主管機關申訴，由地方主管機關的性別工作平等委員會進行調查。

洪申翰指出，目前性別工作平等法中，對於加害人是雇主，調查機制該如何進行沒有明文規定，導致雇主「自己調查自己」的情形層出不窮，很多被害人擔心在公司內部被報復，不敢走內部申訴管道，福灣巧克力就是這樣的例子。

洪申翰指出，目前性平三法中，《性別平等教育法》明定若校長是加害人，可直接向教育局或教育部申訴；《性騷擾防治法》則明定，加害人是申訴人所屬單位最高負責人，可以直接向社會局申訴；只有《性別工作平等法》針對雇主為加害人時，還是需要先向雇主申訴。

洪申翰表示，他已提出《性別工作平等法》修法草案，在第13條之1部分，明定性騷擾行為人為最高負責人或雇主時，可以向地方主管機關申訴，由地方主管機關的性別工作平等委員會進行調查。

范雲表示，福灣事件是台灣第一起因性騷擾被民眾抵制，以致多家合作公司宣布停產或終止合作的案例，這代表台灣民眾整體性平議意識提升，但目前性別工作平等法卻在職場性騷擾處置上有立法缺漏，第一，加害人是雇主時，還是由雇主來調查，根本不可能公正公平；第二，加害的雇主僅由公司處罰，常是不痛不癢的申誡，卻沒有辦法由行政機關處以行政罰鍰，希望勞動部能儘速修法。

婦女新知基金會董事長莊喬汝則建議，《性別工作平等法》應增列：「性騷擾之行為人為機關首長、學校校長、機構之最高負責人或雇主時，得向該機關、學校、機構或雇用人所在地之直轄市、縣（市）主管機關提出申訴，經受理後，地方主管機關應交由性別工作平等委員會即應進行調查。」

此外，《性別工作平等法》的主要處罰對象為雇主是否提供防治措施與為採取立即有效措施，但針對最高負責人本身的行為卻是無法可罰，莊喬汝呼籲，應明定職場性騷擾之加害人為最高負責人之行政責任，增列「裁處行為人新台幣一萬元以上一百萬元以下罰鍰。」

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