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福灣聯名商品下架懶人包！乖乖、多拿滋、生土司等大廠全切割

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▲▼嵜本SAKImoto Bakery台北101二店福灣巧克力生吐司、乖乖、Mister Donut和桂冠巧克力湯圓全下架。（圖／ETtoday資料照）

▲嵜本SAKImoto Bakery台北101二店福灣巧克力生吐司、乖乖、Mister Donut和桂冠巧克力湯圓全下架。（圖／ETtoday資料照）

記者周姈姈、蕭筠、黃士原／台北報導

福灣前董座涉性騷擾一事越演越烈，除了引發網友抵制潮之外，也有越來越多合作廠商表示切割福灣。目前共有5間廠商切割停產福灣巧克力系列產品，由桂冠開出第一槍，Mister Donut和乖乖等等也陸續發布聲明，宣布全數下架停售。

1.桂冠

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桂冠近日推出的「巧克力湯圓」主打採用70％黑巧克力，搭配法國百年歷史「Corsiglia」大廠的柑橘醬製成，卻被網友發現該款湯圓疑和福灣巧克力聯名，故發起抵制留言拒買，桂冠雖於5日發出聲明強調「其中黑巧克力原料是委託福灣進口，並非是聯名商品。」依舊無法止血，6日再度出聲表示即日起停止生產「桂冠巧克力湯圓」，而已上架湯圓所得將全數捐做公益。

【相關新聞】快訊／桂冠宣布即日起停產巧克力湯圓　為網抵制性騷擾巧克力風波止血

▲桂冠湯圓開第一槍切割福灣巧克力。（圖／翻攝桂冠官網）

2.Mister Donut

Mister Donut則是在今年11月巧克力季找來「福灣巧克力」創辦人許華仁攜手打造7款聯名甜甜圈、法式甜點，孰料近日因性騷案在網上瘋傳，品牌也遭點名「拒吃」，深陷風波。對此，Mister Donut稍早低調作出回應表示：「巧克力季商品7款聯名甜甜圈已經全面下架停止販售了。」

【相關新聞】Mister Donut也與福灣切割！下架停售7款聯名甜甜圈

▲Mister Donut今年巧克力季找福灣合作。（圖／記者蕭筠攝）

3.乖乖

乖乖也於稍早發布3大聲明「停售下架福灣聯名商品」，並於通路上停止販售該商品，為惜食愛地球，下架之產品將轉贈給需要的社會福利機構做妥善的運用，不浪費食物。

【相關新聞】乖乖3聲明「停售下架福灣聯名商品」　全捐社福機構

▲▼全家巧克力大賞。（圖／記者蕭筠攝）

▲福灣巧克力乖乖也是全數下架，產品將捐贈給社會福利機構。（圖／記者蕭筠攝）

4.SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司

SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司101店每周二販售的福灣巧克力生吐司也會下架，未來將會再推出新口味。

【相關新聞】切割福灣巧克力　嵜本SAKImoto Bakery下架聯名巧克力生吐司

▲嵜本SAKImoto Bakery台北101二店7/16開幕　8/18起獨賣福灣巧克力生吐司。（圖／記者黃士原攝）

▲嵜本SAKImoto Bakery也會下架福灣巧克力生吐司。（圖／記者黃士原攝）

5.全家福灣巧克力雪糕

全家日前找來福灣打造系列巧克力聖品，尤其是這款「福灣可可碎粒巧克力脆皮雪糕」最受關注，不過近日因性騷案遭點名抵制、拒買。對此，業者僅低調回應：「桂冠巧克力湯圓因廠商已停止生產供貨，故此款商品將不會販售，至於先前與廠商合作販售的商品，目前還在盤點狀況中，而商談合作案目前全暫緩。」另家樂福也低調說，目前福灣巧克力相關商品已下架，近日也未進貨福灣相關產品。

▲超商也推福灣巧克力雪糕。（圖／記者蕭筠攝）

【相關新聞】家樂福跟進下架福灣商品　「巧克力雪糕」超商盤點中合作將暫緩

ET快訊
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福灣巧克力

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