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網紅諷「一群輸卵管」挨控性騷！北市府要上訴　護理師怒：應撤回

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▲▼拍片酸護理師「一群輸卵管」　屁孩臉書被上千網友灌爆。（圖／翻攝自YouTube／藏）

▲陳姓網紅2017年拍片諷護理師「一群輸卵管」、「該死的臭O子」、「手天使是你們的工作範圍嗎？」引起爭議（圖翻攝自YouTube／藏）

文／中央社

（中央社記者劉建邦台北9日電）一名網紅涉發表歧視護理師影片，台北市性騷擾防治委員會調查後不成案。護理師提告，法院判北市撤銷原處分，北市決定再上訴。議員說，再上訴造成更多護理師受傷；護理師呼籲撤回。

民進黨台北市議員簡舒培今天與謝姓護理師及中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會及多名護理師在市議會開記者會。

簡舒培說，一名陳姓網紅2017年10月間，拍攝詆毀護理師影片並發布在網路，網紅以猥褻表情等，汙衊護理師專業與自尊；謝姓護理師看完影片後，跟警方提告性騷擾，網紅也向台北市性騷擾防治委員會申訴。

簡舒培表示，北市性騷擾防治委員會調查後，決議性騷擾案不成立，護理師事後向台北高等行政法院提告。北高行今年9月間撤銷北市府原處分，要求性騷擾應成案，北市府卻決定再上訴。

她說，北市府應尊重法院判決，撤回上訴，不要再讓許多護理師受到第2次傷害，若北市認為性騷擾防治法有不足，應向中央提建議修法。

謝姓護理師表示，3年前看過影片後，心情難受，事後在職場也聽聞許多同僚看過影片，導致日常作息受影響：北市府決定再上訴，是忽略許多護理師感受，與加害者站一起，北市應撤回上訴。

社會局主任秘書林淑娥在記者會上說，北市性騷擾防治委員會是採共識決，且台北高等行政法院撤銷不是只有台北市性騷擾防治委員會處分，也包含衛福部訴願。

她表示，雖不認同網紅言行，但基於行政立法分立原則，再上訴是所有委員討論結果，基於行政機關權責，尊重委員會決議，會再提上訴，而性騷擾防治法有漏洞，後續會建議中央修法，12月下旬將開北市性騷擾防治委員會，會提出議員和護理師的意見。

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