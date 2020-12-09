彭文正：NCC駁回中天換照4大理由「沒一項成立」

▲國民黨中常會邀請台灣大學新聞研究所前所長彭文正以「新聞自由」為題發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會今（9日）邀請資深媒體人彭文正演講「言論自由」，並就現今政局進行探討。彭文正表示，NCC駁回中天新聞台換照案的4大理由，每一個都很荒唐，如果用國安法辦，有罪證確鑿，他沒意見，但這4個理由沒有一個成立。

彭文正表示，他以前被標成深綠，「昨天發現我竟然是匪諜」，現在有人把追查論文們的人，抹紅成共產黨，他的節目被撤掉，當時他主持到一半，就被告知「今天是最後一集」，原本2小時的節目，後面1個小時被攔腰斬斷，還換了一個主持人。

彭文正強調，他從來不跟民進黨從政黨員私下見面，所以這些人只有一招，把他節目關掉，但他的節目下架後的第7天，也就是在去年5月1日復活，每天15萬人收看。

國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照案4大理由：

1. 中天新聞台屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業，在執照效期內（103.12.12〜109.12.11），截至決議日中天新聞台違規情形，共計違規25次，受警告處分2件，受罰鍰處分23件，核處金額共計1153萬元。受核處事由包含：違反事實查證12件、妨害公序良俗5件、妨害兒少身心健康4件、節目廣告不分2件、違反兒少法1件、營運不當1件。

2. 107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈，累積大量違規，其倫理委員會對觀眾申訴幾未提出實質有效討論，失去批判矯正功能，亦未遵守自訂的「中天專業倫理規範」及「中天涉己事務新聞製播規範」，且有新聞部主管長期未予補實之情事，顯見其內部控管與自律機制運作失靈。

3. 新聞製播遭受不當干擾，違反「中天電視新聞自主公約」。大股東蔡衍明、非中天公司人員邱佳瑜直接或間接介入中天新聞台製之情事，明顯違反該公司所訂「中天電視新聞自主公約」，新聞部相關主管均未表示異議，亦未見自律內控機制對此提出檢討與反省，印證該台營運不善。

4. 中天新聞所提補充意見與承諾，未能具體說明改善可能性。