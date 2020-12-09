抵制福灣巧克力掀下架潮　T妹325字批正義魔人霸凌、誅九族

記者黃翊婷／綜合報導

奪下世界巧克力大賽金牌的本土品牌「福灣巧克力」，因為前董座涉及性騷擾事件引爆抵制風波。網紅T妹（Tiffany Chen）8日深夜在臉書PO文表示，拒買福灣巧克力的產品很合理，但別的企業只是剛好使用這家的原物料，並不代表他們苟同性騷擾、不尊重女性，「難道要如同古代誅九族嗎？連續劇看太多！」

▲T妹個性直率，經常在臉書針對時事發表個人見解。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

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福灣巧克力近日因為前董座在2015年性騷女實習生的案件被翻出，引發大批網友抵制，合作品牌也紛紛火速切割，桂冠、Mister Donut、乖乖等5間廠商陸續發出聲明下架。這波切割潮也延燒到超商、量販通路，家樂福、全家已經確定要下架福灣相關商品；全聯則未販售該廠牌巧克力，但湯圓暫時不會下架。

對此，T妹8日深夜在臉書PO出一篇325字的文章，她認為性騷擾在許多企業都有，民眾拒買福灣巧克力本身出產的產品很合理，但別的企業只是剛好使用了他們的原物料，這是針對產品的喜愛與肯定，跟人沒有關係，「難道使用原物料就代表苟同性騷擾，不尊重女性嗎？難道要如同古代誅九族嗎？連續劇看太多！何謂正義？過度牽拖就是不理性的正義魔人。」

▼▲各大廠商陸續下架聯名商品，福灣巧克力發表聲明表示會承擔損失。（圖／ETtoday資料照、業者提供）

T妹分析，拒買的人本身就不會買，何必去點名哪家店也是用福灣的產品，還發起一起拒買活動，「這已經是霸凌了」，甚至跑到其他合作廠商的網頁攻擊，結果網路萬人響應，真正抵制的又有多少人，「走到超商看到巧克力好好吃，還是買了！消費者才不會真的那麼無聊，還牽拖抵制，笑死。」

接著，T妹加碼在留言區表示，整件事情讓她傻眼的是不理性的無限上綱，好像沒有跟著「霸凌」就是沒有同理心、不懂被性騷擾的痛苦，文中也有表明對抵制福灣巧克力給予尊重，只是覺得不應該牽拖其他企業，況且同情莫名遭到牽拖的企業的人也不只她一個，「做事不分青紅皂白，在社會怎麼立足？」

▼T妹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen T妹 粉絲團）