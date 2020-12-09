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老董性騷擾女學生！學校終止合作5年　今年幫福灣「賣巧克力」

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記者柯沛辰／綜合報導

福灣巧克力爆出性騷擾事件，輿論持續延燒。繼桂冠開第一槍終止合作後，陸續有廠商跟進。5年前案件發生後，校方決定暫緩與福灣實習合作，至今仍未恢復。不過，該校合作社粉專今年2月仍貼文促銷福灣巧克力，稍早經披露後，該貼文已遭刪除。

本土品牌「福灣巧克力」今年奪下世界巧克力大賽金牌，趁勢與多家知名品牌推出聯名商品。不料有網友起底，董事長許峰嘉5年前性騷擾女實習生，公司執行長許華仁雖是該校校友，但為了力挺父親，還發文謾罵被害者，引發抵制潮，導致桂冠遭波及，緊急宣布終止合作、下架商品。

▲▼桂冠巧克力湯圓。（圖／翻攝桂冠官網）

▲桂冠巧克力湯圓僅上架4天，緊急宣布停產。（圖／翻攝桂冠官網）

當時性騷擾事件爆發後，學校依規定召開性平事件小組會議，儘管行為人非教職員或學生，不屬於性別平等教育法規範範圍，但為了維護學生權益，依舊協助調查，並進行後續心靈輔導、另外安排實習單位等。

學校指出，2015年2月26日召開實習輔導委員會議，會中決議暫停與福灣實習合作關係，至今仍未恢復。不過，學校官網可見，校方依舊安排學生到福灣莊園參訪，附屬高中部也曾邀許華仁擔任「餐旅商品研習」專業巧克力品評的任課教師。

今年2月，該校合作社粉專仍發文促銷福灣巧克力，但稍早經媒體詢問，該篇貼文已遭刪除。

▲▼老董性騷擾女學生！學校終止合作5年　今年幫福灣「賣巧克力」。（圖／翻攝自臉書）

▲學校合作社今年2月曾促銷福灣巧克力。（圖／翻攝自臉書）

對此，受害女學生近日也在Dcard透露，當時她沒有被退學，成績也未受影響，儘管起初是要以「不適應」為由調換實習單位，但家人擔心影響往後職涯，堅持要學校妥善處理，才得以真實情況呈報、調換實習單位。

受害女學生坦言，「現在隔好多年，說真的走出來了嗎？我覺得並沒有，性騷擾的傷害，再加上後面的誹謗，讓我懷疑自己好久好久，現在的我可以坦然面對這些事，但那些陰影是抹不掉的。」

▼ 福灣巧克力最新聲明。（圖／業者提供）

▲▼ 福灣巧克力最新聲明。（圖／業者提供）

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