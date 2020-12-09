可遠眺101煙火！貓纜推「跨年之眼」9日開放申請　一步驟完成預約

▲北捷推出「101煙火之眼」活動，可搭乘貓纜從高空遠眺101跨年煙火。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離跨年剩下不到1個月時間，你想好去哪裡跨年了嗎？貓空纜車就是你的私人觀景台！為迎接2021年，貓纜於12月31日當天嚴選14部「101煙火之眼」跨年車廂，可從最佳角度遠眺101煙火，搭乘預約採抽籤方式，12月9日起至12月15日期間，只要至台北捷運臉書活動貼文下方留言，就可參加抽籤，讓大家一起揮別2020，迎接2021第一道璀璨。

北捷表示，12月31日煙火施放前，共有14部「101煙火之眼」將分別從纜車動物園站（7部）、貓空站（7部）發車，抵達最適合欣賞煙火的轉角二站至指南宮站間；煙火施放期間，全線均將放慢行駛速度，讓大家能夠盡情從海拔260公尺的高空遠眺絢爛花火。

▲「101煙火之眼」活動採預約抽籤制度。（圖／台北捷運公司提供）

至於票價方面，北捷提到，「101煙火之眼」每部車廂為600元，最多可坐5人，未滿5人仍以5人計費。舉例來說，陳先生一家4口從纜車動物園站搭乘「101煙火之眼」前往貓空站，欣賞煙火後，再從貓空站搭乘纜車下山，總票價為1080元（600元+480元=1080元，回程依實際人數計費）；林小姐及友人共5人，先搭乘纜車從動物園站出發至貓空站，再從貓空站搭「101煙火之眼」下山，總票價為1200元（600元+600元=1200元）。

此次搭乘採預約抽籤制度，12月9日起至12月15日止，至台北捷運臉書粉絲專頁活動貼文下方留下通關密語「#我要搭貓纜看煙火」，就可以參加抽籤，將抽出14位幸運兒，分別於纜車動物園站（7位）、貓空站（7位）搭上「101煙火之眼」，每位幸運兒可自行邀約三五好友、家人、情人共同搭乘，101煙火之眼不分一般及水晶車廂，車廂安排視現場營運狀況而定，如天候不佳影響視野，仍將依照原定計畫發車。

北捷表示，2020年12月31日16時至2021年1月1日凌晨1時，纜車動物園站旁廣場、貓空站木棧景觀平台均有跨年市集，包括文創手作、親子遊戲、美食等數十個攤位；自動物園站搭乘「101煙火之眼」的民眾，看完煙火後，可至貓空站外市集買杯熱飲，俯瞰大台北地區夜景；從貓空站搭乘「101煙火之眼」的民眾，則可於傍晚時分悠閒逛市集再乘車上山，品嘗在地美食、好茶，飽餐一頓再觀賞煙火，迎接2021年。

此外，配合跨年活動，貓空纜車將延長營運，凌晨2時發出末班車，視現場人潮情況至旅客輸運完畢為止。當天22時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般及水晶車廂。

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