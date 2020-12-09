內政部打包票：數位身分證空白卡片「絕對不是在中國生產」

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

記者楊蕓／台北報導

數位身分證明年1月將在新竹市小規模試辦，並進行資安測試，但外界仍有個資疑慮，對此，內政部次長陳宗彥9日在立法院答詢時重申，「空白卡片絕對不是在中國生產」。

民進黨立委賴惠員9日在立法院內政委員會質詢時指出，數位身分證仍有資安疑慮，台灣人權促進會日前向內政部提起預防性不作為訴訟，但開兩次庭內政部都無人出席，對此，陳宗彥澄清，社會有誤解，因為內政部委託的律師很早之前就跟法官提出改期，法官有找雙方協調時間，但因雙方無法達成共識，因此法官昨天決定改期，並非內政部不出席。

內政部原定明年1月起在澎湖縣、新竹市及新北市部分區域小規模試辦數位身分證換發，但昨天宣布縮小試辦區，先在新竹市試辦，陳宗彥表示，會再與新竹市加強說明、溝通，如果多一點縣市願意投入試辦當然更好，同時內政部也會進行資安測試。

陳宗彥表示，未來數位身分證只有姓名、出生年月日、出生地、身分證字號、婚姻狀況，會顯示在卡面上；至於父母欄、配偶欄，都不會再呈現；自然人憑證部分，申請人可「自願」勾選。

賴惠員仍質疑，戶政系統由中華電信子公司資拓宏宇得標，但該公司曾承攬中國標案，遊走兩岸之間。對此，陳宗彥表示，內政部對資拓宏宇公司的人員、內部管理等，都會強烈監督、稽核，他也強調，空白卡片絕對不是在中國生產。