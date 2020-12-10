全聯1麵包打6折「4元就帶回家」　網讚爆超幸運：這原價也難買

▲漢堡麵包一個4元，還是熱門商品，原PO太幸運了吧！（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯是不少婆婆媽媽的好朋友，除了分店多、方便購買，最重要的是不時可以挖到寶，像是在促銷的商品或剛上架的新品。就有男網友日前逛全聯的時候，發現一個商品在打6折，結完帳只要4元，忍不住拍照分享。沒想到就有網友直呼他太幸運，「買過，架上5個全掃」、「很熱門的商品，有時候原價也買不到。」

「全聯最低價的商品……」這位男網友在臉書公開社團《全聯消費經驗老實說》貼出照片，只見他拿了一個品項名為「漢堡包」的商品，原價是6元，上面貼了「珍惜食物 愛護地球」的6折貼紙，打折下來是3.6元，四捨五入後，原PO只用4元就把麵包帶回家。

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▲▼原PO在全聯發現即期品打6折出清。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「這還貼6折，根本不夠工錢XD」、「我不介意期限是當天，要惜物。畢竟上面的日期只是參考的安全期限，並非真正不能食用的期限喔」、「我也喜歡買即期的，最喜歡買菠蘿麵包奶酥口味的，打6折後是17元」、「曾經在全聯買過一袋7元的蘋果（6顆），應該是標錯價格……但是店員看了看還是刷過XD」。

就有網友驚呼原PO運氣相當好，因為這個是熱門商品，有時候原價也買不到，「我有買過，架上5個全掃」、「買過，其實不錯吃，比起15元一個的，這個好太多了」、「這個漢堡真的很讚！很喜歡」、「買回去煎個蛋包+美奶滋、肉鬆，不錯吃。」還有人提醒，如果想撿撿看便宜，「4點當日過期品會打折。」