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5分秒殺！全火鍋快閃店最後訂位時間曝　預計1/24舉行Bye Bye Sale

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▲▼全火鍋快閃店最後訂位時間曝　預計1/24舉行Bye Bye Sale（圖／全聯提供）

▲全火鍋快閃店最後訂位時間為12/15，預計1/20結束營業、1/24舉行Bye Bye Sale。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯今年9月在台北東區開設網美風快閃店「全火鍋」話題不斷，每個月訂位開放不到5分鐘就被搶訂一空，被網友號稱是「全宇宙最難訂的火鍋店」，而業者維持原案將於明年1/20結束營業，12/15為最後一次訂位機會，至於受到外界高度期待的「Bye Bye Sale」預計在1/24舉行，屆時店內眾多商品將有驚喜出清價。

全聯表示，「全火鍋」快閃店從開幕至今3個月，賣出超過1.5萬份鍋物，不過開設快閃店初衷是為了讓消費者體驗最新鮮的食材，包含具有產銷履歷的安心小農蔬菜、生鮮廠低溫直送冷藏肉、優質台灣米等，因此即使有許多消費者希望「全火鍋」能變成真正營運的火鍋店，但經內部研議，仍決定維持原案於明年1/20結束營業，12/15成為最後一次訂位的日子。

▲▼全火鍋快閃店最後訂位時間曝　預計1/24舉行Bye Bye Sale（圖／全聯提供）

▲全火鍋維持原案將於明年1/20結束營業。（圖／全聯提供）

業者說明，若沒訂到位也沒關係，在全台上千家全聯門市，同樣能買到各式新鮮食材，以及40款獨家名店鍋物。此外全火鍋獨家湯底「全火鍋X聖凱師秘製黃金比例麻辣鍋湯底」已於全台門市販售，另預計12月中下旬也會開賣「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，即使快閃店結束營業後也能在家享用。

除了宣布快閃店營業至明年1/20，另受到外界高度期待的「Bye Bye Sale」也預計於明年1/24舉辦，屆時店內眾多商品將有驚喜出清價，包含日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋、不鏽鋼調理盆，以及戶外品牌Snow Peak的營火熱水壺和收納置物箱等，詳細時間及拍賣方式，將會擇日公布於全火鍋粉絲團及IG上。

▲▼全火鍋快閃店最後訂位時間曝　預計1/24舉行Bye Bye Sale（圖／全聯提供）

▲全火鍋快閃店預計1/24舉行Bye Bye Sale。（圖／全聯提供）

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