全聯三款「紅標米酒」差在哪？　網激推：這瓶最香

▲ 網友好奇三款米酒的差別。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

記者楊庭蒝／綜合報導

米酒在台灣料理有著不可取代的地位，相當多道經典料理都可以看到它的身影。有網友在逛全聯福利中心時發現，架上有三款不同種類的米酒，分別有「紅標米酒水」、「紅標料理米酒」以及「紅標純米料理米酒」，售價也不相同，不知道三者的差別為何？

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，照片中可以看見，這三款米酒一牌橫列在一起，雖然都是米酒，但名稱與售價皆不相同。紅標米酒水售價為50元；紅標純米料理米酒售價為44元；紅標料理米酒則為26元。原PO問道，「想請問大家，這三罐的差別？都買哪一罐呢？」。

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有其他網友在留言處回覆，「我昨天蹲在米酒區也是看了老半天」、「為何米酒水比純米貴」、「紅標純米酒水 我都買這個」、「便宜的就好了啦！」、「我也不懂」、「我都會買來試試，但感覺都一樣欸」、「我都買紅色」。

有位網友專業分析表示，「最左邊是100%純米料理米酒濃度19.5度，相較最右邊的一般料理米酒更香，而且最右邊除了不是純米，還有添加食用酒精，中間的是0.51度的米酒水是做月子用的，三種通通沒加鹽，產品標籤上都有寫。」

▼紅標料理米酒 。（點圖放大／翻設自台灣菸酒股份有限公司）

其實，從台灣菸酒公司的網站上的商品情報就有正確解答，其中，紅標米酒水是將紅標米酒中的酒精去除而製成米酒水成品，可供產婦替代水飲用或調理膳食用；紅標純米料理米酒適合搭配各種食材調理與熟調手法，能與各式食材結合而達到提香、去羶解腥之妙用；紅標料理米酒經蒸餾及調和精製食用酒精而成。烹煮薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、燒酒雞或其他烹飪料理不可或缺之佐料。