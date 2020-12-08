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最奇特訂單！遠看是上吊繩⋯走近是麵包：想死的人其實很努力想活

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▲▼「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展，用麵包做成上吊繩索，呈現「很多説想死的人，其實很想努力活下去」。（圖／簡嫚君提供／這世界不允許悲傷）

▲「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展，用麵包做成上吊繩索，呈現「很多説想死的人，其實很想努力活下去」。（圖／簡嫚君提供／這世界不允許悲傷）

記者林育綾／台北報導

遠看是讓人怵目驚心的上吊繩索，走近仔細一看⋯竟然是麵包！「小麥方」創辦人陳亦琳在臉書分享，10月底接獲一個特殊的訂單要求，對方傳送一張上吊新聞的繩索截圖詢問，能否做出這樣環型的麵包，隨後也說明是展覽用途。藝術家簡嫚君說明，「很多説想死的人，其實是很想努力活下去的。」並表示自己問了很多間麵包店都碰壁，想透過作品呈現，「看似有死亡的意圖，卻渴望活著，生在死裡，死在活裡」。

▲▼「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展中的作品《與海無關》，用麵包做成上吊繩索，呈現「很多説想死的人，其實很想努力活下去」。（圖／小麥方／陳亦琳提供）

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▲上吊繩索其實是用麵包製作，呈現「很多説想死的人，其實很想努力活下去」。（圖／小麥方／陳亦琳提供）

小麥方創辦人陳亦琳在臉書分享，「這應該是我做過最奇特的一個麵包」，提到10月時接到藝術家簡嫚君私訊詢問，「想用麵包做一個這樣像上吊的環型，顏色想要偏白色，不知道有沒有可能接這個單，感恩。」並附上一張有上吊繩索的新聞截圖。

當時陳沒有問原因，只是討論需求及報價，過幾天確定之後通電話，簡嫚君才提到「很多説想死的人，其實是很想努力活下去的。」原來展覽作品是透過她不斷嘗試輕生的母親衍伸而來，觸發她思考生與死、家庭議題的感觸，創作「這世界不允許悲傷」個人展覽。

▲▼「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展，用麵包做成上吊繩索，呈現「很多説想死的人，其實很想努力活下去」。（圖／簡嫚君提供／這世界不允許悲傷）

▲上吊繩索狀的「麵包」是其中一個裝置藝術作品，命名為《與海無關》。（圖／簡嫚君提供／這世界不允許悲傷）

上吊繩索狀的「麵包」是其中一個裝置藝術作品，命名為《與海無關》，簡嫚君說明，「母親有時會以跳海尋死來尋求關愛，情緒發洩完又繼續進食，維持活著的狀態。因此上吊的繩圈，其實是用麵包製作完成，呈現看似有死亡的意圖，卻渴望活著，生在死裡，死在活裡。」

簡嫚君表示，在此之前詢問許多間麵包店，都被拒絕，幸好找到小麥方樂意討論，完成展覽中具有生死辯證的意象。還透露如果真的找不到人協助，「Plan B是看YouTube頻道做出巨型波堤甜甜圈」。

▲▼「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展，用麵包做成上吊繩索，呈現「很多説想死的人，其實很想努力活下去」。（圖／簡嫚君提供／這世界不允許悲傷）

▲《與海無關》作品的完成對簡嫚君和陳亦琳來說，有重大深遠的意義。（圖／簡嫚君提供／這世界不允許悲傷）

而陳亦琳也說，「知道這個作品的背後意涵時，心裡非常激動，這樣的場景似曾相識⋯⋯。聽說她一開始四處找人協助都碰壁，直到找到我，說不定是祂的安排吧。」因此她在製作時，心中默默希望更多人看見此作品，「也許在那日復一日的尋死中，尋找的一直是『生』的希望。」這件作品的完成，對她們兩個人來說，都有重大且深遠的意義。

現職為殯葬業企劃的簡嫚君也說，「生死」都是每人都會思考的，只是輕重的力道不同。她寫道「這世界不允許悲傷」展覽的初衷，是她想留下一點什麼，企圖創造出情境，讓觀眾看見關於她的處境，「你會看見我看見你，你也會看見你看見我，接下來你會經驗故事的發生與轉變，你成為了角色之一又成為旁觀者，既分離又融為一體，在現在的時空中卻又有著過去的記憶在堆積著。」

「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展，目前於台北「 孖空間 Zi space」展出至12月14日。

▲▼「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展，用麵包做成上吊繩索，呈現「很多説想死的人，其實很想努力活下去」。（圖／簡嫚君提供／這世界不允許悲傷）

這世界不允許悲傷 Sadness is not allowed in this world. 簡嫚君個展
日期：2020年11月14日至12月14日
地點： 孖空間 Zi space
地址：台北市大同區大龍街231號2樓
時間：14:00 - 21:00，每週二、三定休
門票：50元（費用對拆支持藝術家）門票可抵飲品30元。
展覽介紹：https://www.chienmanchun.com/這世界不允許悲傷

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