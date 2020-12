最奇特訂單！遠看是上吊繩⋯走近是麵包：想死的人其實很努力想活

▲「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展,用麵包做成上吊繩索,呈現「很多説想死的人,其實很想努力活下去」。(圖/簡嫚君提供/這世界不允許悲傷)

記者林育綾/台北報導

遠看是讓人怵目驚心的上吊繩索,走近仔細一看⋯竟然是麵包!「小麥方」創辦人陳亦琳在臉書分享,10月底接獲一個特殊的訂單要求,對方傳送一張上吊新聞的繩索截圖詢問,能否做出這樣環型的麵包,隨後也說明是展覽用途。藝術家簡嫚君說明,「很多説想死的人,其實是很想努力活下去的。」並表示自己問了很多間麵包店都碰壁,想透過作品呈現,「看似有死亡的意圖,卻渴望活著,生在死裡,死在活裡」。

▲上吊繩索其實是用麵包製作,呈現「很多説想死的人,其實很想努力活下去」。(圖/小麥方/陳亦琳提供)

小麥方創辦人陳亦琳在臉書分享,「這應該是我做過最奇特的一個麵包」,提到10月時接到藝術家簡嫚君私訊詢問,「想用麵包做一個這樣像上吊的環型,顏色想要偏白色,不知道有沒有可能接這個單,感恩。」並附上一張有上吊繩索的新聞截圖。

當時陳沒有問原因,只是討論需求及報價,過幾天確定之後通電話,簡嫚君才提到「很多説想死的人,其實是很想努力活下去的。」原來展覽作品是透過她不斷嘗試輕生的母親衍伸而來,觸發她思考生與死、家庭議題的感觸,創作「這世界不允許悲傷」個人展覽。

▲上吊繩索狀的「麵包」是其中一個裝置藝術作品,命名為《與海無關》。(圖/簡嫚君提供/這世界不允許悲傷)

上吊繩索狀的「麵包」是其中一個裝置藝術作品,命名為《與海無關》,簡嫚君說明,「母親有時會以跳海尋死來尋求關愛,情緒發洩完又繼續進食,維持活著的狀態。因此上吊的繩圈,其實是用麵包製作完成,呈現看似有死亡的意圖,卻渴望活著,生在死裡,死在活裡。」

簡嫚君表示,在此之前詢問許多間麵包店,都被拒絕,幸好找到小麥方樂意討論,完成展覽中具有生死辯證的意象。還透露如果真的找不到人協助,「Plan B是看YouTube頻道做出巨型波堤甜甜圈」。

▲《與海無關》作品的完成對簡嫚君和陳亦琳來說,有重大深遠的意義。(圖/簡嫚君提供/這世界不允許悲傷)

而陳亦琳也說,「知道這個作品的背後意涵時,心裡非常激動,這樣的場景似曾相識⋯⋯。聽說她一開始四處找人協助都碰壁,直到找到我,說不定是祂的安排吧。」因此她在製作時,心中默默希望更多人看見此作品,「也許在那日復一日的尋死中,尋找的一直是『生』的希望。」這件作品的完成,對她們兩個人來說,都有重大且深遠的意義。

現職為殯葬業企劃的簡嫚君也說,「生死」都是每人都會思考的,只是輕重的力道不同。她寫道「這世界不允許悲傷」展覽的初衷,是她想留下一點什麼,企圖創造出情境,讓觀眾看見關於她的處境,「你會看見我看見你,你也會看見你看見我,接下來你會經驗故事的發生與轉變,你成為了角色之一又成為旁觀者,既分離又融為一體,在現在的時空中卻又有著過去的記憶在堆積著。」

「這世界不允許悲傷」簡嫚君個展,目前於台北「 孖空間 Zi space」展出至12月14日。

這世界不允許悲傷 Sadness is not allowed in this world. 簡嫚君個展

日期:2020年11月14日至12月14日

地點: 孖空間 Zi space

地址:台北市大同區大龍街231號2樓

時間:14:00 - 21:00,每週二、三定休

門票:50元(費用對拆支持藝術家)門票可抵飲品30元。

展覽介紹: https://www.chienmanchun.com/這世界不允許悲傷

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

