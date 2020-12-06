逛全聯發現「請...支援...收銀」周邊本尊！　她驚喜：有聲音

▲原PO看到全聯的「請支援收銀」周邊本尊，不禁直笑「有聲音」。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

每逛全聯都必聽到「請支援收銀」的廣播，讓這句話意外成為一種特色，沒想到全聯乾脆推出周邊。先前已經有「請支援收銀」口罩，日前有民眾看到「請支援收銀」原子筆、購物袋等周邊本尊，可愛的設計讓她忍不住拍下照片，「第一次看到這產品～#有聲音」，讓其他人也笑噴「變成名言了XD」。

一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出2張照片，只見她在超市中看到「請支援收銀-原子筆」、「請支援收銀-購物袋」、「請支援收銀-計算機」3種周邊，價格分別是59元、59元、499元，外觀是亮橘色系的設計，上面還印有「請...支援...收銀...」的手寫字體。

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照片一出，其他人紛紛笑了，「不知道按計算機時，會不會有聲音出來」、「這是...跟...財哥...合作...的...聯名款...吧...」、「我覺得這應該要變成集點商品！會很不錯喔！」其中，就有人發現筆的來頭不小，「補充，筆的產地（瑞士），覺得可以買，寫起來接近飛龍牌，不是油性原子筆的滑溜感～」

不過，最多網友推的則是購物袋，因為CP值感覺比較高，「購物袋有興趣，筆會考慮，但計算機就……手機就有計算機了」、「購物袋相對來說比較便宜」、「愛馬仕橘的購物袋比較值得入手」、「看到限量二字，就腦波弱入手購物袋。」