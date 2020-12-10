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國際人權日向美智庫發表演說　蔡英文：台灣絕對堅守民主自由價值

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▲今天國際人權日，蔡英文以錄影演說方式參美國智庫哈德遜研究所年終大會。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲今天國際人權日，蔡英文以錄影演說方式參與美國智庫哈德遜研究所年終大會。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

今天12月10日是國際人權日，總統蔡英文上午表示，台灣絕對會堅守民主自由的價值，同時在和平對等、互相尊重的情況下，願意在不預設前提下，尋求和平解決歧見的機會；另外，對於台海局勢、香港、南海等受到國際社會高度關注的和平議題，政府也將會持續保持高度警戒。

蔡英文10日以「台灣是區域耀眼的自由之光」為題在臉書發文。她指出，「今天是我這個星期第三度發表國際演說，因為台灣的聲音，必須要被世界聽見」，透過這三場演說，政府再次向國際社會傳達，台灣對於民主、自由、人權的堅持及成就。

她表示，「在12月10日國際人權日這一天，我們值得為自己驕傲」。

接著，蔡英文擷取她今天早上在美國智庫哈德遜研究所（ Hudson Institute）年終大會上發表的部分錄影演說談話，強調，身為總統，她最重要的職責，就是確保下一代能有決定自己未來的權利。

蔡英文表示，台灣絕對會堅守民主自由的價值，同時在和平對等、互相尊重的情況下，我方也願意在不預設前提下，尋求和平解決歧見的機會。

蔡英文說，面對這段時間以來，國際社會高度關注台海局勢、香港、南海等區域的和平議題，政府將會持續保持高度警戒，並且強化國防自衛的能量。感謝美國與其他重要國際夥伴對我國的支持，台灣會繼續成為維持印太地區和平繁榮的關鍵角色。

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